Раскрыто место захоронения Валентины Шарыкиной

Заслуженную артистку РСФСР Валентину Шарыкину кремируют, а прах захоронят Химкинском кладбище, сообщил NEWS.ru ее супруг Юрий Извеков. По его словам, семью Шарыкиной на этом месте хоронят уже 50 лет. Вдовец подчеркнул, что артистка попросила предать ее земле рядом с матерью и бабушкой. Они были полячками.

Шарыкина родилась в 1940 году в Киеве. В 1962 она окончила училище им. Б. Щукина и стала актрисой Театра сатиры. Артистка сыграла более семидесяти ролей в театре и кино. Она работала в комедийных и драматических постановках, создавая узнаваемые образы.

В репертуаре Шарыкиной были «Кабачок „13 стульев“», «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «У времени в плену». Эти спектакли стали ключевыми для Театра сатиры.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Виталия Мишле. Актер, известный по фильму «Севастопольский вальс», скончался на 85-м году жизни. Его коллеги отметили уникальный актерский дар Мишле, который позволял ему органично смотреться в любой роли, а также особую интонацию его голоса.