Россия скорбит после смерти звезды «Севастопольского вальса»

Народный артист, актер фильма «Севастопольский вальс» Виталий Мишле умер, сообщило руководство Московского театра оперетты. 84-летнего артиста не стало 21 ноября.

Коллеги, друзья, поклонники театра, с тяжелым сердцем сообщаем вам: 21 ноября 2025 года, на 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Валерьянович Мишле. Виталий Валерьянович был одним из тех ведущих мастеров, кому удалось пронести через всю творческую жизнь замечательные, так пленявшие когда-то свойства своей индивидуальности, — сообщили в театре.

Коллеги Мишле подчеркнули, что его актерский дар позволял органично выглядеть в любой исполняемой роли. Также они обратили внимание, что в голосе покойного артиста присутствовала особенная, своя сердечная интонация.

