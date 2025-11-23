Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 11:01

Россия скорбит после смерти звезды «Севастопольского вальса»

Умер народный артист Мишле

Виталий Мишле Виталий Мишле Фото: РИА Новости
Народный артист, актер фильма «Севастопольский вальс» Виталий Мишле умер, сообщило руководство Московского театра оперетты. 84-летнего артиста не стало 21 ноября.

Коллеги, друзья, поклонники театра, с тяжелым сердцем сообщаем вам: 21 ноября 2025 года, на 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Валерьянович Мишле. Виталий Валерьянович был одним из тех ведущих мастеров, кому удалось пронести через всю творческую жизнь замечательные, так пленявшие когда-то свойства своей индивидуальности, — сообщили в театре.

Коллеги Мишле подчеркнули, что его актерский дар позволял органично выглядеть в любой исполняемой роли. Также они обратили внимание, что в голосе покойного артиста присутствовала особенная, своя сердечная интонация.

Ранее итальянская эстрадная исполнительница Орнелла Ванони умерла на 92-м году жизни. Согласно данным журналистов, артистка скончалась у себя дома в Милане. Причины смерти не разглашались. Восемь раз ей довелось стать участницей знаменитого фестиваля популярной музыки в Сан-Ремо, причем последнее выступление состоялось в 2018 году.

