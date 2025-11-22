Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 10:10

Умерла известная итальянская певица

Итальянская певица Ванони скончалась в возрасте 91 года

Орнелла Ванони Орнелла Ванони Фото: Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Итальянская эстрадная исполнительница Орнелла Ванони умерла на 92-м году жизни, сообщает Corriere della Sera. Согласно ее данным, артистка умерла у себя дома в Милане. Причины смерти не сообщаются.

Ванони выросла в обеспеченной семье и получила престижное зарубежное образование. Завершив обучение в Академии драматического искусства в Милане, она начала успешную музыкальную карьеру. За долгие годы профессиональной деятельности певица активно взаимодействовала с популярными артистами Италии, включая легендарных исполнителей Фабрицио Де Андре и Лучо Даллу, а также неоднократно выступала вместе с выдающимися представителями джаза.

Восемь раз ей довелось стать участницей знаменитого фестиваля популярной музыки в Сан-Ремо, причем последнее выступление состоялось в 2018 году. Позже, в 2020, 2021 годах и недавно дважды подряд, Ванони снова появлялась на знаменитой сцене театра «Аристон» в качестве почетной гостьи фестиваля.

Ранее сообщалось, что на 58-м году жизни на фоне борьбы с онкозаболеванием скончался российский актер Иван Фирсов. Он был известен зрителям по ролям в таких популярных сериалах, как «Морские дьяволы. Особое задание», «Реализация», «Ментовские войны», «Условный мент» и «Невский».

Италия
умершие
певицы
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России совершили сокрушительный налет на авиабазу ВСУ под Сумами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 ноября: где сбои в России
Disney сохранил товарные знаки в России
«В плохом положении»: военный министр из США раскрыл правду об Украине
«Господь лишил их разума»: в ГД высказались о воровстве активов в ЕС
В Москве прошло вручение Стипендии имени Анатолия Лысенко
Ремонт трубы в российском городе обернулся чрезвычайной ситуацией
Посол уличил Британию в желании добиться поражения России
Раскрыта личность еще одной жертвы богородского маньяка
В МВД раскрыли, как чаще всего мошенники обманывают россиян в 2025 году
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за плохую работу с жалобами
Полсотни россиян с детьми больше суток не могут улететь из ОАЭ
Премьер Великобритании едва не опозорился на саммите G20
Наводнения и оползни в популярной для россиян стране убили уже 55 человек
Морской транспорт в одном регионе России приостановил работу
В магазинах Ставрополья изъяли незаконную продукцию на 25 млн рублей
В Москве подожгли мусор, а сгорели машины и мотоциклы
Курица с манго в духовке — невероятная сочность без усилий
Вэнс назвал того, кто способен остановить конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.