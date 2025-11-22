Умерла известная итальянская певица

Итальянская эстрадная исполнительница Орнелла Ванони умерла на 92-м году жизни, сообщает Corriere della Sera. Согласно ее данным, артистка умерла у себя дома в Милане. Причины смерти не сообщаются.

Ванони выросла в обеспеченной семье и получила престижное зарубежное образование. Завершив обучение в Академии драматического искусства в Милане, она начала успешную музыкальную карьеру. За долгие годы профессиональной деятельности певица активно взаимодействовала с популярными артистами Италии, включая легендарных исполнителей Фабрицио Де Андре и Лучо Даллу, а также неоднократно выступала вместе с выдающимися представителями джаза.

Восемь раз ей довелось стать участницей знаменитого фестиваля популярной музыки в Сан-Ремо, причем последнее выступление состоялось в 2018 году. Позже, в 2020, 2021 годах и недавно дважды подряд, Ванони снова появлялась на знаменитой сцене театра «Аристон» в качестве почетной гостьи фестиваля.

Ранее сообщалось, что на 58-м году жизни на фоне борьбы с онкозаболеванием скончался российский актер Иван Фирсов. Он был известен зрителям по ролям в таких популярных сериалах, как «Морские дьяволы. Особое задание», «Реализация», «Ментовские войны», «Условный мент» и «Невский».