Умер актер из сериала «Ментовские войны»

Российский актер Иван Фирсов скончался на 58-м году жизни после безуспешной борьбы с тяжелым заболеванием, рассказала aif.ru его знакомая Юлия. Фирсов был известен зрителям по ролям в таких популярных сериалах, как «Морские дьяволы. Особое задание», «Реализация», «Ментовские войны», «Условный мент» и «Невский».

У него была онкология, — сказала собеседница издания.

Фирсов родился 30 января 1968 года в Ленинграде. Его актерская карьера началась в 2010 году, когда он сыграл эпизодическую роль в эпизоде сериала «Дознаватель». За годы работы он успел появиться более чем в двадцати кинопроектах.

Ранее из жизни ушел актер и юморист Роман Попов. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице. Попов на время поборол заболевание, но в 2025 году опухоль рецидивировала. Он лишился зрения на один глаз и потерял подвижность левой стороны тела.