Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:18

Умер актер из сериала «Ментовские войны»

Умер актер из сериала «Ментовские войны» Иван Фирсов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский актер Иван Фирсов скончался на 58-м году жизни после безуспешной борьбы с тяжелым заболеванием, рассказала aif.ru его знакомая Юлия. Фирсов был известен зрителям по ролям в таких популярных сериалах, как «Морские дьяволы. Особое задание», «Реализация», «Ментовские войны», «Условный мент» и «Невский».

У него была онкология, — сказала собеседница издания.

Фирсов родился 30 января 1968 года в Ленинграде. Его актерская карьера началась в 2010 году, когда он сыграл эпизодическую роль в эпизоде сериала «Дознаватель». За годы работы он успел появиться более чем в двадцати кинопроектах.

Ранее из жизни ушел актер и юморист Роман Попов. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице. Попов на время поборол заболевание, но в 2025 году опухоль рецидивировала. Он лишился зрения на один глаз и потерял подвижность левой стороны тела.

актеры
смерти
сериалы
кино
онкология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
«Подтянули за старое». Известного блогера задержали в прямом эфире: детали
Вклад IT-сектора в экономику России вырос до 2,4% ВВП
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.