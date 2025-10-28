Умер актер Роман Попов

Актер и юморист Роман Попов скончался на 41-м году жизни, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники. По информации издания, артист несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице.

Попов на время поборол заболевание, однако в этом году опухоль рецидивировала. Отмечается, что из-за рака он лишился зрения на один глаз и потерял подвижность левой стороны тела. В последний раз он выходил на связь 5 сентября, тогда он сообщил, что проходит химиотерапию.

Попов родился в 1985 году в Конотопе Сумской области, но спустя два года родители перебрались в Йошкар-Олу. Актер участвовал во многих юмористических шоу, например, в «Камеди Баттл», в котором победил с другом Оганесом Григоряном. Телезрителям он известен благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки», в котором он сыграл роль Игоря Мухича.

Ранее скончалась поэтесса Ирина Севастьянова. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Она известна тем, что написала слова к песням исполнительницы Татьяны Булановой, среди которых треки «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь», «Папа» и другие.

До это стало известно о смерти заслуженного артиста России Алексея Золотницкого. Он исполнил множество запоминающихся ролей в известных московских театрах и завоевал сердца поклонников кинематографа благодаря своей работе в озвучивании.