25 октября 2025 в 18:15

Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

«Известия»: на 80-м году жизни скончался актер Алексей Золотницкий

Алексей Золотницкий Алексей Золотницкий Фото: Persona Stars/053/legion-media.com

В возрасте 79 лет после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации Алексей Золотницкий, передают «Известия». Он исполнил множество запоминающихся ролей в известных московских театрах и завоевал сердца поклонников кинематографа благодаря своей работе в озвучивании.

Алексей Золотницкий появился на свет 16 июля 1946 года на Арбате. После окончания Щепкинского театрального училища он стал лауреатом конкурса молодых актеров-чтецов в 1967 году. Как актер озвучивания Золотницкий подарил российским зрителям голоса множества звезд мирового кинематографа. Среди них — Роберт Рэдфорд, Роберт де Ниро, Ален Делон, Роуэн Аткинсон и Энтони Хопкинс.

Ранее сообщалось, что в сентябре ушел из жизни российский актер театра и кино Иван Безбородов. Окончив Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2008 году, он с 2007 года стал частью труппы Малого драматического театра — Театра Европы. Иван Безбородов снялся почти в 20 кинопроектах и телесериалах, среди которых «Дорожный патруль», «Морские дьяволы» и «Тайны следствия». Его последней работой стало участие в 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

актеры
смерти
культура
Россия
