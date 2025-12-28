Россиянка «заработала» почти 300 тыс. рублей на несуществующем ребенке В Челябинске женщина получала ежемесячные пособия на несуществующего ребенка

Жительница Челябинска подделала документы о рождении несуществующего ребенка и получала ежемесячные пособия, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. По информации ведомства, с мая 2021 года по январь 2024 года из федерального бюджета ей перевели более 250 тыс. рублей в рамках нацпроекта «Демография».

Женщина предоставила в отдел ЗАГС фальшивые документы о рождении ребенка вне медицинского учреждения. Используя подложные документы, она обратилась в компетентные органы для оформления ежемесячных пособий на фактически несуществующего ребенка, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. 46-летней подозреваемой избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке к следователю.

