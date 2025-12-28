Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 18:44

Россиянка «заработала» почти 300 тыс. рублей на несуществующем ребенке

В Челябинске женщина получала ежемесячные пособия на несуществующего ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница Челябинска подделала документы о рождении несуществующего ребенка и получала ежемесячные пособия, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. По информации ведомства, с мая 2021 года по январь 2024 года из федерального бюджета ей перевели более 250 тыс. рублей в рамках нацпроекта «Демография».

Женщина предоставила в отдел ЗАГС фальшивые документы о рождении ребенка вне медицинского учреждения. Используя подложные документы, она обратилась в компетентные органы для оформления ежемесячных пособий на фактически несуществующего ребенка, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. 46-летней подозреваемой избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке к следователю.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года в России вступят в силу ограничения по условиям выдачи льготной семейной ипотеки. Как отметила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, гражданам запретят брать более одного кредита на семью, а супругам придется оформляться в качестве созаемщиков.

До этого финансист Игорь Балынин напомнил, что за первого ребенка каждый из родителей может получить 1,4 тыс. рублей налогового вычета. Размер соответствующей выплаты за второго ребенка составляет 2,8 тыс. рублей, а за третьего и каждого последующего — 6 тыс. рублей.

дети
выплаты
Челябинск
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пошлая чепуха»: Лоза пожалел об участии в «Давай поженимся!»
Костомаров ответил на вопрос о перспективах заниматься музыкой
«Мусоль!»: Лисовец ответил на вопрос об онкозаболевании
Игры со взрывчаткой чуть не лишили руки школьника из Саратовской области
Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы
Пугачева проигнорировала новость об уходе Алентовой
Взрывы над Сызранью, финансовые перемены в 2026 году: что будет дальше
Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским
Стали известны новые детали переговоров Трампа и Зеленского
В бундестаге потребовали от Мерца принять одно решение по Украине
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» с Алентовой
Под Петербургом двое мужчин взорвали фейерверки в лифте
Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно
Украинские операторы БПЛА выгнали из дома целую семью в Красноармейске
Раскрыты последствия удара БПЛА ВСУ по микроавтобусу с людьми
Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой
Бытовки загорелись в центре Москвы
Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео
«Покусывать за пятки»: в США рассказали, что ждет Трамп от Зеленского
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.