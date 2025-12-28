Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 18:41

Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили

Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете салат, который запомнится? Клубнично-авокадный салат с креветками сочетает в себе, казалось бы, несочетаемое. Для приготовления понадобится: 300 граммов крупных тигровых креветок (очищенных), 200 граммов свежей клубники, одно спелое авокадо, пучок салата романо или смеси салатов, немного свежей мяты. Для заправки: сок одного лайма, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка рыбного соуса, 1 чайная ложка меда, щепотка хлопьев чили.

Креветки обжаривают на раскаленной сковороде с оливковым маслом по 1–2 минуты с каждой стороны до румяности. Клубнику и авокадо нарезают крупными ломтиками. На широкое блюдо выкладывают листья салата, сверху распределяют теплые креветки, клубнику и авокадо. Заправку взбивают венчиком до эмульсии и поливают салат прямо перед подачей. Украшают листьями мяты.

Этот салат с креветками и чили играет на контрастах: сладость ягод, кремовость авокадо, пикантность морепродуктов и легкая острота заправки. Блюдо не требует соли, так как ее дает рыбный соус. Такой экзотический салат станет хитом летнего фуршета или легким изысканным ужином.

Ранее мы поделились рецептом праздничного стейка.

Читайте также
Пачка творога и клубники — суперская галета на десерт или завтрак. Прекрасно переживает заморозку, делайте сразу много
Общество
Пачка творога и клубники — суперская галета на десерт или завтрак. Прекрасно переживает заморозку, делайте сразу много
Ягодное желе с малиной и клубникой: освежающий десерт из простых ингредиентов
Семья и жизнь
Ягодное желе с малиной и клубникой: освежающий десерт из простых ингредиентов
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Семья и жизнь
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Быстрая намазка с авокадо и рыбой: нежное пюре, которое идеально смотрится на румяном батоне, — то, что нужно к Новому году
Общество
Быстрая намазка с авокадо и рыбой: нежное пюре, которое идеально смотрится на румяном батоне, — то, что нужно к Новому году
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
Семья и жизнь
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
клубника
авокадо
креветки
салат
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мусоль!»: Лисовец ответил на вопрос об онкозаболевании
Игры со взрывчаткой чуть не лишили руки школьника из Саратовской области
Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы
Пугачева проигнорировала новость об уходе Алентовой
Взрывы над Сызранью, финансовые перемены в 2026 году: что будет дальше
Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским
Стали известны новые детали переговоров Трампа и Зеленского
В бундестаге потребовали от Мерца принять одно решение по Украине
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» с Алентовой
Под Петербургом двое мужчин взорвали фейерверки в лифте
Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно
Украинские операторы БПЛА выгнали из дома целую семью в Красноармейске
Раскрыты последствия удара БПЛА ВСУ по микроавтобусу с людьми
Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой
Бытовки загорелись в центре Москвы
Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео
«Покусывать за пятки»: в США рассказали, что ждет Трамп от Зеленского
«Он никогда не отмоет»: россиянка 25 лет доказывает невиновность в убийстве
ВМС США приняли неожиданное решение по кораблям в Средиземном море
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.