Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили

Ищете салат, который запомнится? Клубнично-авокадный салат с креветками сочетает в себе, казалось бы, несочетаемое. Для приготовления понадобится: 300 граммов крупных тигровых креветок (очищенных), 200 граммов свежей клубники, одно спелое авокадо, пучок салата романо или смеси салатов, немного свежей мяты. Для заправки: сок одного лайма, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка рыбного соуса, 1 чайная ложка меда, щепотка хлопьев чили.

Креветки обжаривают на раскаленной сковороде с оливковым маслом по 1–2 минуты с каждой стороны до румяности. Клубнику и авокадо нарезают крупными ломтиками. На широкое блюдо выкладывают листья салата, сверху распределяют теплые креветки, клубнику и авокадо. Заправку взбивают венчиком до эмульсии и поливают салат прямо перед подачей. Украшают листьями мяты.

Этот салат с креветками и чили играет на контрастах: сладость ягод, кремовость авокадо, пикантность морепродуктов и легкая острота заправки. Блюдо не требует соли, так как ее дает рыбный соус. Такой экзотический салат станет хитом летнего фуршета или легким изысканным ужином.

