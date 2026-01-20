Клубника‑чемпионка на вашем участке: старый метод мульчирования, который творит чудеса

Мечтаете о крупных, сочных ягодах и пышных кустах клубники? Есть проверенный способ, который использовали ещё наши бабушки — мульчирование соломой или хвоей. Этот незаслуженно забытый метод не только упрощает уход за грядками, но и заметно улучшает урожай.

Суть в том, что слой соломы или хвои создаёт вокруг кустов особый микроклимат. Он надёжно удерживает влагу в почве и сглаживает резкие перепады температуры, которые мешают клубнике развиваться. Хвоя дополнительно защищает растения от грибков благодаря своим природным свойствам, а солома не даёт почве перегреваться в жару.

Ягоды при таком укрытии не пачкаются о землю и остаются аккуратными даже после дождя. К тому же мульча подавляет рост сорняков — растения тратят силы не на борьбу с ними, а на формирование плодов. В результате кусты растут быстрее, а ягоды получаются крупнее, сочнее и слаще. Материалы для мульчирования доступны каждому, а обновлять слой нужно всего раз в год — простота и эффективность в одном методе.

Ранее сообщалось, что этот необычный кактус без колючек способен радовать бутонами многократно, если создать ему правильные условия. Секрет в имитации природных циклов — перепадов температуры, уровня освещения и периодов покоя.