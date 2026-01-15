Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 08:38

Декабрист‑волшебник: как добиться тройного цветения и превратить подоконник в праздник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мечтаете о ярком цветении декабриста не раз в год, а целых три? Это вполне реально! Этот необычный кактус без колючек способен радовать бутонами многократно, если создать ему правильные условия. Секрет в имитации природных циклов — перепадов температуры, уровня освещения и периодов покоя. Результат превзойдет ожидания: ваш подоконник превратится в мини‑сад с пышными соцветиями самых нежных оттенков.

Чтобы декабрист зацвел повторно, начните с весеннего «переезда»: в мае вынесите растение на балкон или террасу, но следите, чтобы ночью температура не опускалась ниже +5 °C. Летом обеспечьте тень — прямые солнечные лучи ему вредны. Важен и период отдыха: после цветения (6–8 недель) сократите полив, прекратите подкормки и поместите горшок в прохладное место (+15 °C).

Для дополнительного стимула можно использовать особый субстрат из цеолита, пемзы и вулканической породы — он активизирует метаболизм растения. Главное — соблюдать баланс: умеренная прохлада, рассеянный свет и аккуратный полив помогут декабристу набраться сил и снова выпустить бутоны.

Ранее сообщалось, что размножить замиокулькас вполне реально даже для новичка! Главное — соблюдать простые правила и выбрать подходящий метод. Давайте разберем два самых эффективных способа, которые помогут вам получить новые растения из уже имеющегося любимца.

Проверено редакцией
Читайте также
Четыре картошки и ложка муки: тонкие лепешки с сыром и зеленью. Хрустящие, ароматные — и готовы за 15 минут
Общество
Четыре картошки и ложка муки: тонкие лепешки с сыром и зеленью. Хрустящие, ароматные — и готовы за 15 минут
Запеченные роллы для худеющих: с низкокалорийной начинкой из крабовых палочек на 140 ккал
Общество
Запеченные роллы для худеющих: с низкокалорийной начинкой из крабовых палочек на 140 ккал
Слоеная картошка с мясом на все случаи жизни — беспроигрышный вариант и на ужин, и на праздники
Общество
Слоеная картошка с мясом на все случаи жизни — беспроигрышный вариант и на ужин, и на праздники
Этот цветок обожает палящее солнце: он не только не сгорит, но и будет цвести ярче и пышнее
Общество
Этот цветок обожает палящее солнце: он не только не сгорит, но и будет цвести ярче и пышнее
Пышно цветет все лето без единой подкормки, довольствуясь только дождевой водой: чудо-многолетник
Общество
Пышно цветет все лето без единой подкормки, довольствуясь только дождевой водой: чудо-многолетник
растения
цветы
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солистка «Миража» разнесла Долину за лакшери-отдых вместо передачи квартиры
В Финляндии оценили влияние антироссийских санкций на экономику страны
В России придумали, как повысить безопасность катания на тюбингах
Стало известно о внезапной смерти отца Тесака
В России посчитали санкции Запада благословением
Сковорода стройности: капустные стейки с яйцом — блюдо для легкого ужина
ФСБ задержала перебежчика, передававшего Киеву координаты военных объектов
Новокузнецк спешно перестраивает помощь роженицам после трагедии в роддоме
«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках
Белый дом объявил о новых торговых пошлинах
Трамп раскрыл секрет ясности ума
Каллас предупредили о реальной угрозе отставки
Сошедший с крыши снег раздавил россиянина
Россияне установили рекорд по покупке минералки в новогодние каникулы
«Нужно найти евреев»: раскрыты новые детали погрома в Махачкале
В Кемеровской области проверят все роддома после гибели младенцев
Евросоюз принял важное решение по российской нефти
Взрыв газа уничтожил частный дом в Приморском крае
Средства ПВО сбили украинские ракеты «Нептун» в Брянской области
На Западе подвели итоги президентства Зеленского и ужаснулись
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.