Обжариваю стейк из телятины: королевское блюдо без углеводов!

Ищете главное низкоуглеводное блюдо для торжества? Стейк из телятины со шпинатом — выбор для ценителей. Для приготовления понадобится: два стейка из вырезки телятины на кости (по 250-300 граммов), 300 граммов свежего шпината, 2 зубчика чеснока, 1–2 чайные ложки трюфельного масла, веточка свежего розмарина, сливочное масло, соль, перец.

Стейки обсушивают, натирают солью и перцем. Обжаривают на очень горячей сковороде с ложкой сливочного масла и розмарином по 3–4 минуты с каждой стороны для прожарки medium rare. Мясо отдыхает под фольгой. На той же сковороде пассеруют измельченный чеснок, добавляют шпинат и тушат до увядания. В готовый шпинат добавляют чайную ложку трюфельного масла и перемешивают.

На тарелку выкладывают теплую подушку из шпината, сверху — нарезанный ломтиками стейк. Поливают оставшимся на сковороде соком. Это низкоуглеводное блюдо на Новый год — источник премиального белка и железа. Углеводы в нем практически отсутствуют. Такой стейк из телятины впечатлит даже тех, кто не соблюдает диету, став жемчужиной праздничного ужина.

