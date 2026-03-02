Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026

Здоровый фастфуд — это реально: готовим сочные наггетсы — без вреда и лишних калорий

Фото: D-NEWS.ru
Эти куриные наггетсы полностью меняют представление о полезном питании! Они получаются невероятно сочными внутри и покрываются аппетитной хрустящей корочкой, хотя готовятся совсем без масла. Такой перекус поможет сохранить фигуру без отказа от любимых вкусов.

Готовлю я так: 400 граммов куриной грудки нарезаю длинными тонкими полосками. Заливаю 200 мл нежирного кефира, добавляю соль, перец и паприку по вкусу, перемешиваю и оставляю мариноваться в холодильнике 1–2 часа — это делает мясо особенно нежным. 50 граммов овсяных отрубей смешиваю с дополнительной порцией паприки для красивого цвета и аромата. Каждую куриную полоску обваливаю в этой смеси, выкладываю на противень с пергаментом и отправляю в духовку, разогретую до 180 °C, на 20 минут. Наггетсы получаются золотистыми и хрустящими, а благодаря кефирному маринаду остаются сочными. Подавать можно с легким йогуртовым соусом с зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
мясо
курица
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
