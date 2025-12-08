Рецепт-находка для гурманов: сырный крем с чесноком для тарталеток

Рецепт-находка для гурманов: сырный крем с чесноком для тарталеток

Рецепт-находка для гурманов: сырный крем с чесноком для тарталеток

Хотите удивить гостей пикантной закуской? Чесночно-сырная начинка — это беспроигрышный вариант для фуршета. Для приготовления понадобится: 2 плавленых сырка, 100 г любого твердого сыра, 2-3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки майонеза, пучок укропа или петрушки.

Плавленый сыр разминают вилкой. Твердый сыр натирают на мелкой терке. Чеснок пропускают через пресс, а зелень мелко рубят. Все ингредиенты соединяют в миске, добавляют майонез и тщательно перемешивают до однородной кремообразной консистенции. Получившейся сырной начинкой с чесноком наполняют готовые тарталетки.

Такую закуску в тарталетках можно подавать холодной или сделать горячей. Для этого заполненные корзинки отправляют в разогретую до 180 градусов духовку на 7–10 минут, чтобы сыр расплавился. Чесночно-сырные тарталетки обладают насыщенным вкусом и приятным ароматом. Это один из самых вкусных рецептов, который требует минимум усилий и времени.

Ранее мы опубликовали рецепт соленых волнушек.