Торт из лаваша с копченой курицей выручает в праздники: закуска на ура, когда нужно сообразить что-то вкусное к приходу гостей

Когда гости идут один за другим, этот закусочный торт из лаваша становится настоящей палочкой-выручалочкой. Собирается быстро, выглядит эффектно, а на вкус — сытный, сочный и очень «праздничный». Отличный вариант без духовки и лишней суеты.

Ингредиенты: лаваш круглый — 10 шт., копченая куриная грудка — 400 г, огурец — 1 шт., яйца — 4 шт., морковь по-корейски — 100 г, твердый сыр — 100 г. Заправка: творожный сыр — 300 г, сметана — 4–5 ст. л., соль по вкусу.

Приготовление: торт собирают в форме диаметром около 16 см, заранее отваренные яйца натирают или мелко нарезают, курицу режут кубиками, огурец — мелким кубиком, сыр натирают. Для заправки творожный сыр смешивают со сметаной и солью до однородности. Далее собирают торт слоями, каждый лаваш щедро промазывая заправкой: лаваш с заправкой и копченой грудкой, затем лаваш с яйцами, следующий — с корейской морковью, затем слой с сыром, снова курица, далее огурец, еще один слой с яйцами и в завершение лаваш с заправкой, накрытый последним листом. Готовый торт накрывают пищевой пленкой и убирают в холодильник минимум на пару часов, чтобы он пропитался, перед подачей смазывают сверху заправкой и украшают по желанию.

