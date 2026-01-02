С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — вместо тазов с оливье и шубой

Этот салат действительно не спутать ни с каким другим — его изюминка в волшебном сочетании, которое превращает знакомые ингредиенты в настоящий праздничный фейерверк. «Абсент» — это многослойная история, где нежная курица, сладкий чернослив, свежее яблоко и хрустящие орехи создают удивительно богатый и гармоничный вкус, оставляя послевкусие, которое полностью оправдывает его интригующее название.

Для приготовления возьмите: 350 г отварного куриного филе, 200 г чернослива, 2 отварных яйца, 1 крупное яблоко (кисло-сладкое), 100 г твердого сыра, 100 г ядер грецких орехов, майонез, соль по желанию. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и нарежьте соломкой. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и порубите. Курицу и яйца нарежьте мелкими кубиками. Яблоко и сыр натрите на крупной терке. Выкладывайте салат слоями, слегка промазывая каждый майонезом: первый слой — курица, затем чернослив, далее яйца, потом орехи, после них — натертое яблоко и завершающий слой — сыр. Дайте салату настояться в холодильнике не менее 2 часов, чтобы слои пропитались. Подавайте, украсив ореховой крошкой.

