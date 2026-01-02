Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 12:30

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — вместо тазов с оливье и шубой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат действительно не спутать ни с каким другим — его изюминка в волшебном сочетании, которое превращает знакомые ингредиенты в настоящий праздничный фейерверк. «Абсент» — это многослойная история, где нежная курица, сладкий чернослив, свежее яблоко и хрустящие орехи создают удивительно богатый и гармоничный вкус, оставляя послевкусие, которое полностью оправдывает его интригующее название.

Для приготовления возьмите: 350 г отварного куриного филе, 200 г чернослива, 2 отварных яйца, 1 крупное яблоко (кисло-сладкое), 100 г твердого сыра, 100 г ядер грецких орехов, майонез, соль по желанию. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и нарежьте соломкой. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и порубите. Курицу и яйца нарежьте мелкими кубиками. Яблоко и сыр натрите на крупной терке. Выкладывайте салат слоями, слегка промазывая каждый майонезом: первый слой — курица, затем чернослив, далее яйца, потом орехи, после них — натертое яблоко и завершающий слой — сыр. Дайте салату настояться в холодильнике не менее 2 часов, чтобы слои пропитались. Подавайте, украсив ореховой крошкой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Простой салат со свёклой, который разгружает желудок и печень: 4 бюджетных ингредиента
Общество
Простой салат со свёклой, который разгружает желудок и печень: 4 бюджетных ингредиента
Свекла по-корейски — яркая закуска к ужину или праздничному столу: нежнее корейской моркови
Общество
Свекла по-корейски — яркая закуска к ужину или праздничному столу: нежнее корейской моркови
Это не тирамису и не чизкейк, а лучше! Яблочный шедевр в одном стакане
Семья и жизнь
Это не тирамису и не чизкейк, а лучше! Яблочный шедевр в одном стакане
С этим сокровищем и праздник удался — миндальное печенье с апельсиновой цедрой: только белок, сахар и орехи
Общество
С этим сокровищем и праздник удался — миндальное печенье с апельсиновой цедрой: только белок, сахар и орехи
Торт из лаваша с копченой курицей выручает в праздники: закуска на ура, когда нужно сообразить что-то вкусное к приходу гостей
Общество
Торт из лаваша с копченой курицей выручает в праздники: закуска на ура, когда нужно сообразить что-то вкусное к приходу гостей
салаты
рецепты
кулинария
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
А чек нужен? Можно ли вернуть подарок в магазин: раскрываем детали
В России сумели найти лазейку в новом утильсборе
Оставшихся без света жителей Кубани решили напоить чаем с горячими пирогами
Раскрыта ситуация с преступностью в России
Россиянам объяснили, как алкоголь «обманывает» их на морозе
Уголовное дело возбудили после обрушения крыши на складе Wildberries в Юрге
На Украине водителю микроавтобуса ТЦК выстрелили в лицо
Гагин объяснил, почему Зеленскому не нужен мир
Появились новые подробности смерти футболиста Мухамадиева
«Паскуды»: озверевший из-за русской музыки одесский депутат прогнал рабочих
В США нашли важное отличие новогодних выступлений Зеленского и Путина
МОК поставил точку в вопросе о российском флаге на ОИ-2026
Стало известно, может ли Долина выкупить квартиру у Лурье
Российские артиллеристы ударили по блиндажу и наблюдательным постам ВСУ
Гагин назвал причину атаки ВСУ по гостинице в Херсонской области
Отсиживающиеся в Германии украинцы могут оказаться на фронте
Овечкин заступился за партнера по команде и ввязался в драку
В США дали совет своим гражданам в России
МИД раскрыл список японских милитаристов XX века, лишенных реабилитации
Россияне стали реже пользоваться одним видом транспорта
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.