02 января 2026 в 10:46

Свекла по-корейски — яркая закуска к ужину или праздничному столу: нежнее корейской моркови

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Свекла по-корейски отличается богатым вкусом, в котором гармонично сочетаются сладость свеклы, острота чеснока и глубина ароматных специй. В отличие от корейской моркови, свекла придает блюду более нежную текстуру.

Для салата вам понадобится: 2–3 крупные сырые свеклы (примерно 500 г), 1 головка репчатого лука, 4–5 зубчиков чеснока, 1 ч. л. молотой паприки, 0,5 ч. л. красного острого перца (или по вкусу), 1 ч. л. кориандра молотого, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. уксуса (9% или яблочного), 1 ч. л. сахара, соль по вкусу. Свеклу очистите и натрите на специальной терке для корейских салатов длинной соломкой. Лук нарежьте полукольцами, чеснок мелко порубите. В миске смешайте свеклу, соль, сахар и уксус, хорошо помните руками и оставьте на 15–20 минут, чтобы она дала сок. Тем временем в небольшой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте паприку, острый перец и кориандр, быстро перемешайте и снимите с огня — специи не должны гореть. Горячее масло со специями и луком вылейте на свеклу, добавьте чеснок и тщательно перемешайте.

Дайте салату полностью остыть, затем уберите в холодильник на несколько часов или на ночь для маринования. Подавайте как холодную закуску.

Ранее стало известно, как приготовить салат с картошкой и селедкой «По-деревенски».

