Надоели оладьи? Замешиваю тесто на кефире, заворачиваю в него сыр с помидором — и через 20 минут чудо из духовки

Надоели оладьи? Замешиваю тесто на кефире, заворачиваю в него сыр с помидором — и через 20 минут чудо из духовки

Когда хочется чего-то теплого, сытного и домашнего, но нет времени на слоеное тесто или дрожжевую основу, этот рецепт — спасение. Тесто замешивается за 5 минут, а пока оно отдыхает в холодильнике, вы успеете нарезать начинку и включить духовку.

В миске взбиваю одно яйцо вилкой с кефиром (50 мл). Добавляю просеянную муку (150 г), щепотку соли и разрыхлитель (1/2 ч. л.). Замешиваю мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Если нужно, подсыпаю совсем немного муки. Скатываю тесто в шар, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Тем временем готовлю начинку: сыр (120 г, российский или гауда) натираю на крупной терке, помидор (1 шт.) нарезаю тонкими кружочками, зелень (укроп, петрушка) мелко рублю. Достаю охлажденное тесто, делю его на две равные части. Каждую часть на припыленной мукой поверхности раскатываю в круглый пласт толщиной примерно 3–4 мм. В центр каждого круга выкладываю начинку: сначала слой сыра, затем кружочки помидора, сверху посыпаю зеленью. Оставляю по краям свободными около 3–4 см. Аккуратно поднимаю края теста и защипываю их складками по кругу, формируя открытый пирог с бортиками. Аккуратно перекладываю галеты на противень, застеленный пергаментом. Желток одного яйца слегка взбиваю вилкой с чайной ложкой воды и смазываю им бортики галет для красивого золотистого глянца. Отправляю противень в разогретую до 180°C духовку на 20–25 минут, пока галеты не станут золотисто-коричневыми. Подаю теплыми или холодными.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.