Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 10:14

Надоели оладьи? Замешиваю тесто на кефире, заворачиваю в него сыр с помидором — и через 20 минут чудо из духовки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется чего-то теплого, сытного и домашнего, но нет времени на слоеное тесто или дрожжевую основу, этот рецепт — спасение. Тесто замешивается за 5 минут, а пока оно отдыхает в холодильнике, вы успеете нарезать начинку и включить духовку.

В миске взбиваю одно яйцо вилкой с кефиром (50 мл). Добавляю просеянную муку (150 г), щепотку соли и разрыхлитель (1/2 ч. л.). Замешиваю мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Если нужно, подсыпаю совсем немного муки. Скатываю тесто в шар, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Тем временем готовлю начинку: сыр (120 г, российский или гауда) натираю на крупной терке, помидор (1 шт.) нарезаю тонкими кружочками, зелень (укроп, петрушка) мелко рублю. Достаю охлажденное тесто, делю его на две равные части. Каждую часть на припыленной мукой поверхности раскатываю в круглый пласт толщиной примерно 3–4 мм. В центр каждого круга выкладываю начинку: сначала слой сыра, затем кружочки помидора, сверху посыпаю зеленью. Оставляю по краям свободными около 3–4 см. Аккуратно поднимаю края теста и защипываю их складками по кругу, формируя открытый пирог с бортиками. Аккуратно перекладываю галеты на противень, застеленный пергаментом. Желток одного яйца слегка взбиваю вилкой с чайной ложкой воды и смазываю им бортики галет для красивого золотистого глянца. Отправляю противень в разогретую до 180°C духовку на 20–25 минут, пока галеты не станут золотисто-коричневыми. Подаю теплыми или холодными.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиян предупредили о штрафах за забитые едой канализационные трубы
Общество
Россиян предупредили о штрафах за забитые едой канализационные трубы
С этой выпечкой и утро становится ярким — лимонные пончики на минералке: воздушные, как облако, и очень быстрые
Общество
С этой выпечкой и утро становится ярким — лимонные пончики на минералке: воздушные, как облако, и очень быстрые
Завтрак за 10 минут с лепешками роти: сырное объедение — лучшее начало дня
Общество
Завтрак за 10 минут с лепешками роти: сырное объедение — лучшее начало дня
Самсу можно готовить без заморочек — собираю одной рукой вкусноту с аппетитной начинкой
Общество
Самсу можно готовить без заморочек — собираю одной рукой вкусноту с аппетитной начинкой
Антипохмельный суп: рецепт для легкого утра после веселого застолья
Семья и жизнь
Антипохмельный суп: рецепт для легкого утра после веселого застолья
еда
выпечка
сыры
тесто
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не пьешь на корпоративе: как спастись от пьяных агрессоров и липучек
Антипохмельный суп: вкусный способ побороть похмелье
«Чебурашка 2» собрал 1 млрд рублей в первый день проката
Живодер выбросил собаку с четвертого этажа
Психолог объяснила, почему людям периодически необходимей «часы тишины»
Россиянам рассказали, что делать с ненужными подарками на Новый год
Магнитные бури сегодня, 2 января: что завтра, сильная усталость, тошнота
В Роскачестве назвали две самые проблемные категории товаров
Почему не работает WhatsApp 2 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
«Сейчас важнее»: Норвегия оценила приоритетность поддержки Украины
Актер Гордин принял тяжелое решение после семейной трагедии
Голова в серванте, кастрация судьи, душитель-балалаечник: ужасы 2025 года
«Бедные»: спецпредставитель Путина высказался о жителях Европы
Появились кадры погони самолета ВСУ Як-52 за БПЛА «Герань» в Одессе
Розовые шевроны с нацисткой символикой начали продавать на Украине
Стало известно, где в России платят больше 400 тыс. рублей в месяц
«Абсолютное невежество»: раскрыто, как Трамп принял Зеленского во Флориде
«Раскрою тайну»: эзотерик озвучил, когда на самом деле приходит Новый год
На Западе удивились новогоднему обращению Зеленского
Идеальный домашний бейлиз: ваш фирменный рецепт
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.