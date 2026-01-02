С этой выпечкой и утро становится ярким — лимонные пончики на минералке: воздушные, как облако, и очень быстрые

Эти пончики — настоящее солнечное чудо, способное превратить даже самое хмурое утро в праздник. Их секрет — в игристой газированной минералке, которая делает тесто невероятно воздушным и легким, а яркая лимонная цедра дарит свежий, бодрящий аромат. Они идеальны к утреннему кофе, готовятся буквально за считаные минуты и дарят ощущение, будто вы печете их в уютной европейской кофейне.

Для приготовления вам понадобится: 250 г муки, 250 мл сильно газированной минеральной воды, 2 ст. л. сахара, цедра одного лимона, 2 ст. л. растительного масла, щепотка соли, масло для фритюра. Для глазури: 100 г сахарной пудры и 1–2 ст. л. лимонного сока. В глубокой миске смешайте просеянную муку, сахар, соль и лимонную цедру. Сделайте в центре углубление и влейте минеральную воду вместе с растительным маслом. Быстро, но аккуратно перемешайте тесто ложкой до однородности — оно будет похоже на густую сметану. Разогрейте в небольшой кастрюле или сотейнике масло для фритюра. Чайной ложкой, смоченной в воде, аккуратно опускайте порции теста в горячее масло. Обжаривайте пончики по 1–2 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Выкладывайте готовые пончики на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

