Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 10:00

С этой выпечкой и утро становится ярким — лимонные пончики на минералке: воздушные, как облако, и очень быстрые

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти пончики — настоящее солнечное чудо, способное превратить даже самое хмурое утро в праздник. Их секрет — в игристой газированной минералке, которая делает тесто невероятно воздушным и легким, а яркая лимонная цедра дарит свежий, бодрящий аромат. Они идеальны к утреннему кофе, готовятся буквально за считаные минуты и дарят ощущение, будто вы печете их в уютной европейской кофейне.

Для приготовления вам понадобится: 250 г муки, 250 мл сильно газированной минеральной воды, 2 ст. л. сахара, цедра одного лимона, 2 ст. л. растительного масла, щепотка соли, масло для фритюра. Для глазури: 100 г сахарной пудры и 1–2 ст. л. лимонного сока. В глубокой миске смешайте просеянную муку, сахар, соль и лимонную цедру. Сделайте в центре углубление и влейте минеральную воду вместе с растительным маслом. Быстро, но аккуратно перемешайте тесто ложкой до однородности — оно будет похоже на густую сметану. Разогрейте в небольшой кастрюле или сотейнике масло для фритюра. Чайной ложкой, смоченной в воде, аккуратно опускайте порции теста в горячее масло. Обжаривайте пончики по 1–2 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Выкладывайте готовые пончики на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Две картошки и щепотка куркумы. Вместо обычных лепешек жарю золотые солнышки: макаю в сметану — пальчики оближешь
Общество
Две картошки и щепотка куркумы. Вместо обычных лепешек жарю золотые солнышки: макаю в сметану — пальчики оближешь
Живот как барабан? Смешиваю эти ингредиенты. Такой смузи успокаивает желудок и убирает тяжесть
Общество
Живот как барабан? Смешиваю эти ингредиенты. Такой смузи успокаивает желудок и убирает тяжесть
Вместо печенек, пончиков и оладий: нашла старый рецепт хвороста — оценила вся семья
Общество
Вместо печенек, пончиков и оладий: нашла старый рецепт хвороста — оценила вся семья
Беру яблоки и корицу — шарлотка на паузе! Готовлю пончики по-немецки: воздушные пышки за 30 минут
Общество
Беру яблоки и корицу — шарлотка на паузе! Готовлю пончики по-немецки: воздушные пышки за 30 минут
Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»
Семья и жизнь
Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»
рецепты
пончики
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не пьешь на корпоративе: как спастись от пьяных агрессоров и липучек
Антипохмельный суп: вкусный способ побороть похмелье
«Чебурашка 2» собрал 1 млрд рублей в первый день проката
Живодер выбросил собаку с четвертого этажа
Психолог объяснила, почему людям периодически необходимей «часы тишины»
Россиянам рассказали, что делать с ненужными подарками на Новый год
Магнитные бури сегодня, 2 января: что завтра, сильная усталость, тошнота
В Роскачестве назвали две самые проблемные категории товаров
Почему не работает WhatsApp 2 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
«Сейчас важнее»: Норвегия оценила приоритетность поддержки Украины
Актер Гордин принял тяжелое решение после семейной трагедии
Голова в серванте, кастрация судьи, душитель-балалаечник: ужасы 2025 года
«Бедные»: спецпредставитель Путина высказался о жителях Европы
Появились кадры погони самолета ВСУ Як-52 за БПЛА «Герань» в Одессе
Розовые шевроны с нацисткой символикой начали продавать на Украине
Стало известно, где в России платят больше 400 тыс. рублей в месяц
«Абсолютное невежество»: раскрыто, как Трамп принял Зеленского во Флориде
«Раскрою тайну»: эзотерик озвучил, когда на самом деле приходит Новый год
На Западе удивились новогоднему обращению Зеленского
Идеальный домашний бейлиз: ваш фирменный рецепт
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.