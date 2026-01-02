Новогоднее обращение федерального канцлера Германии Фридриха Мерца стало воодушевляющим, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. У себя в соцсети X он сделал репост записи одного из блогеров с кратким пересказом речи немецкого лидера.

Воодушевляющий Мерц, — написал глава РФПИ.

Ранее специальный представитель президента России выразил сожаление в отношении жителей Европы. Поводом для этого стало новогоднее заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своем обращении она пообещала в 2026 году вести еще более активную борьбу с «самоубийством западной цивилизации».

Также Дмитриев задался вопросом, станут ли освещать западные средства массовой информации трагические события в селе Хорлы, расположенном в Херсонской области. Это село подверглось атаке со стороны украинских Вооруженных сил.

Помимо этого, глава РФПИ разместил в соцсети свое новогоднее поздравление для граждан России. Он пожелал им в наступающем 2026 году здоровья, мирной жизни и процветания. Свое обращение он дополнил анимационным роликом с зимними видами Москвы.