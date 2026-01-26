Нефтяники попросили пересчитать государственные выплаты

«Лукойл» попросил Минэнерго изменить формулу демпферного механизма из-за снижения цен на российскую нефть и роста дисконта Urals к Brent, сообщили «Известия». В компании обеспокоены, что текущие параметры демпфера уменьшают выплаты из бюджета нефтяным компаниям и угрожают поставкам топлива внутри страны.

По данным издания, из-за санкций США дисконт Urals к Brent достиг около $20 (1,5 тыс. рублей) за баррель, что приводит к снижению компенсаций по демпферу и падению эффективности производства. В «Лукойле» предлагают на законодательном уровне установить лимит учитываемой в налогообложении разницы цен между Urals и Brent в диапазоне $10–15 за баррель, иначе компаниям придется доплачивать в бюджет.

Вопрос о пересмотре демпферного механизма обсуждался 23 января на совещании у вице-премьера Александра Новака. Минфин против изменений, опасаясь потерь бюджетных доходов. В 2025 году демпферные выплаты нефтяникам сократились до 881,8 млрд рублей с 1,815 трлн годом ранее.

Ранее экономист Артем Тузов допустил, что курс доллара может упасть до 50 рублей в ближайшие полгода на фоне укрепления рубля. Он пояснил, что на это влияют рост цены на золото, в котором хранится часть российских резервов, и структурный фактор: при сжатии экономики снижается спрос на импорт и валюту, в то время как экспортная выручка продолжает поступать.