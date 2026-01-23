Экономист допустил снижение курса доллара до рекордно низких значений

Курс доллара может упасть до 50 рублей в ближайшие полгода, заявил NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Артем Тузов. По его словам, такая ситуация выглядит реалистичной на фоне продолжающегося укрепления национальной валюты.

Когда мы рассуждаем на тему, какой может быть курс рубля к иностранным валютам, в том числе к доллару, надо понимать, что все быстро меняется. Сейчас рубль укрепляется, и, возможно, происходит это вопреки мнениям некоторых аналитиков. Рубль может еще оставаться крепким как минимум до середины 2026 года. Если делать прогнозы на год вперед, то аналитики допускают ослабление и уход куда-то в район 90 рублей за доллар. Однако в ближайшие полгода доллар может опуститься даже до 50 рублей, но какова вероятность этого, пока сказать сложно, — высказался Тузов.

По его словам, укрепление рубля имеет несколько рациональных объяснений. Он отметил, что одна из ключевых причин — рост стоимости золота, в котором хранится ликвидная часть золотовалютных резервов. Кроме того, аналитик подчеркнул, что на курс влияет и структурный фактор: при сжатии экономики снижается спрос на импорт, а значит, и на валюту для его оплаты, тогда как экспортная выручка продолжает поступать.

Можно найти различные рациональные объяснения укреплению рубля. Во-первых, золотовалютные резервы у нас в России в ликвидной части как раз в золоте, и оно дорожает. С другой стороны, другие аналитики говорят, что все зависит от баланса движения капитала, то есть баланса экспорта-импорта. И здесь проблема кроется глубже: чем меньше рост ВВП, тем меньше нужны импортные товары, а чем меньше нужны импортные товары, тем меньше нужна валюта. В результате происходит такая парадоксальная ситуация, что экспорт у нас стабильный: мы все время продаем газ, нефть и другие товары, поступает валютная выручка, и она все время продается. А покупателей на эту валюту все меньше, потому что пока идет сжатие экономики. И здесь тоже идет переукрепление рубля, — резюмировал Тузов.

Ранее сообщалось, что доллар ожидает масштабное падение — валюте предрекли худшую неделю с июня 2025 года. Американские журналисты назвали причиной давление, которое оказывается из-за непредсказуемой политики США. По информации аналитиков, к 23 января индекс доллара за пять дней снизился на 0,8%.