Доллару предрекли худшую неделю из-за кошмарной политики США

Доллар ожидает масштабное падение — валюте предрекли худшую неделю с июня 2025 года, сообщил в агентстве Bloomberg. Журналисты назвали причиной давление, которое оказывается из-за непредсказуемой политики США.

По информации аналитиков, к 23 января индекс доллара за пять дней снизился на 0,8 процента. Изменения произошли на фоне действий президента США Дональда Трампа. Сначала он заявил о дополнительных пошлинах против части европейских стран, а после встречи в Давосе отказался от этой инициативы.

Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев заявил, что к концу зимнего сезона курс доллара будет колебаться в районе 80 рублей за единицу. Ключевая ставка, по его словам, продемонстрирует снижение после завершения специальной военной операции на Украине.

До этого появилась информация, что рубль укрепился по итогам 2025 года, но в 2026 году, вероятно, начнет постепенно терять свою стоимость. По прогнозам аналитиков, к концу года курс доллара к рублю может варьироваться в пределах 85–100 рублей.