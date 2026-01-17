Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 20:34

Россиянам рассказали о «судьбе» рубля в 2026 году

РБК: в 2026 году произойдет постепенное ослабление рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

По итогам 2025 года рубль укрепился, однако, скорее всего, национальная валюта в 2026 году начнет постепенно ослабевать, пишет РБК. По мнению экспертов, к концу года курс USD/RUB может колебаться в широком диапазоне 85–100 рублей.

Они выделили несколько факторов, которые будут влиять на курс: баланс экспорта и импорта, продажа валютной выручки экспортерами, валютные операции Минфина и ЦБ, ключевая ставка, а также геополитическая обстановка и стоимость нефти. Александр Потавин из «Финам» считает, что средний курс доллара будет около 85 рублей. По мнению аналитиков «Атона», в среднем за один доллар будут давать 90 рублей.

К концу 2026 года мы ожидаем все же постепенного ослабления рубля при неизменности текущей геополитической ситуации и усилении санкционного давления на экспорт. Ожидаем средний курс доллара в конце предстоящего года на уровне 92,5–97,5 рубля, средний курс евро — 105–110 рублей, юаня — 13,0–13,5 рубля, — сообщил Юрий Кравченко из «Велес Капитал».

Ранее Bloomberg признал рубль самой крепкой валютой в 2025 году. Как писало издание, национальная валюта в прошлом году укрепилась к доллару на 45%. Согласно данным за последние 12 месяцев, укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года. Дополнительный импульс ему дали жесткая денежно-кредитная политика, а также спрос на иностранную валюту в России.

рубль
деньги
девальвация
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ
Москвич бросил на улице спящего ребенка и ушел в кафе
«Пришло время»: Трамп раскрыл планы по Ирану
ВС РФ в результате стремительного наступления освободили Прилуки
Евросоюз нарастил импорт российского чая
«Особые личностные отношения»: Медведчук о связях Зеленского и Ермака
В Таллине нашли уникальную реликвию возрастом 650 лет
Почему свечи за упокой нельзя ставить с остальными: храмовая традиция
«Лакмусовая бумажка»: глава ФКС России о санкциях от Зеленского
Самосвал влетел в пешеходный мост и «встал на дыбы»
Зоосад блокадного Ленинграда: спасение животных, история бегемота Красавицы
Климатолог рассказал, как сильно выросла средняя температура в России
Как в столовой СССР — подлива для котлет с томатной пастой
Суп харчо из говядины с рисом — пошаговый рецепт сытного ужина
Торт «Рыжик» классический: пошаговый рецепт вкусного десерта
Сотни тысяч скрытных хищных зверей заполонили европейские леса
Тесто для пельменей: все хитрости приготовления
Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Поезд насмерть сбил двух человек на железнодорожной станции
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.