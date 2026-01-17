Россиянам рассказали о «судьбе» рубля в 2026 году РБК: в 2026 году произойдет постепенное ослабление рубля

По итогам 2025 года рубль укрепился, однако, скорее всего, национальная валюта в 2026 году начнет постепенно ослабевать, пишет РБК. По мнению экспертов, к концу года курс USD/RUB может колебаться в широком диапазоне 85–100 рублей.

Они выделили несколько факторов, которые будут влиять на курс: баланс экспорта и импорта, продажа валютной выручки экспортерами, валютные операции Минфина и ЦБ, ключевая ставка, а также геополитическая обстановка и стоимость нефти. Александр Потавин из «Финам» считает, что средний курс доллара будет около 85 рублей. По мнению аналитиков «Атона», в среднем за один доллар будут давать 90 рублей.

К концу 2026 года мы ожидаем все же постепенного ослабления рубля при неизменности текущей геополитической ситуации и усилении санкционного давления на экспорт. Ожидаем средний курс доллара в конце предстоящего года на уровне 92,5–97,5 рубля, средний курс евро — 105–110 рублей, юаня — 13,0–13,5 рубля, — сообщил Юрий Кравченко из «Велес Капитал».

Ранее Bloomberg признал рубль самой крепкой валютой в 2025 году. Как писало издание, национальная валюта в прошлом году укрепилась к доллару на 45%. Согласно данным за последние 12 месяцев, укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года. Дополнительный импульс ему дали жесткая денежно-кредитная политика, а также спрос на иностранную валюту в России.