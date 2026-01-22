Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 16:32

«На пороге изменений»: экономист спрогнозировал курс доллара на конец зимы

Экономист Разуваев: к концу зимы курс доллара составит около 80 рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
К концу зимнего сезона курс доллара будет колебаться в районе 80 рублей за единицу, выразил мнение в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. Ключевая ставка, по его словам, продемонстрирует снижение после завершения специальной военной операции на Украине.

По курсу доллара [на конец зимы] я рассчитываю на 80 рублей за единицу. Что важно, я ориентируюсь на золото как лучший вариант инвестиции. Рискну сказать, что мы стоим на пороге масштабных изменений. После наступления мира на Украине будет более быстрое снижение ключевой ставки. Хотя пока инфляция выше ожиданий, и ключ, соответственно, вряд ли понизят на ближайшем заседании. Фондовый рынок уже растет. Экономика России вернется именно к поступательному развитию, — поделился Разуваев.

Ранее появилась информация, что рубль укрепился по итогам 2025 года, но в 2026 году, вероятно, начнет постепенно терять свою стоимость. По прогнозам аналитиков, к концу года курс доллара к рублю может варьироваться в пределах 85–100 рублей.

