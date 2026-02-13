Песков раскрыл, когда все вернутся к использованию доллара Песков: все вернутся к использованию доллара в случае его привлекательности

Все вернутся к использованию доллара, если он станет привлекателен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, но даже в этом случае он будет использоваться наряду с другими валютами, сообщает РИА Новости.

Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами, — сказал представитель Кремля.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью NEWS.ru, что среднегодовой курс рубля к доллару в 2026 году может составить 85–95 рублей, но оптимальным для экономики значением является 90 рублей за американскую валюту. По его словам, данный курс соответствует интересам бюджета, экспортеров и проводимой политике ЦБ.

До этого сообщалось, что доллар не обрушится до значений 40 рублей за единицу. По мнению аналитика Михаила Васильева, курс останется стабильным, так как на стороне рубля играют высокие цены на золото, серебро, палладий и другие металлы, а также ключевая ставка.