«Ненавидит человечество»: в России напомнили США о «свободе слова» в ЕС Дмитриев обвинил экс-еврокомиссара Бретона в ненависти к свободе слова

Бывший еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ненавидит свободу слова и человечество, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Так он отреагировал на публикацию Politico, где говорилось, что экс-чиновник якобы не испытывает неприязни к США.

Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество, — написал Дмитриев.

Экс-еврокомиссара называют одним из инициаторов закона ЕС о цифровых услугах, усилившего контроль над интернет-платформами. В декабре 2025 года США ввели визовые ограничения против Бретона и ряда европейских чиновников, которых Вашингтон счел причастными к попыткам ограничить высказывания американцев.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что западные страны побегут к России восстанавливать торговые и экономические отношения после воцарения мира на Украине. По его словам, тогда мировое сообщество увидит всех лицемеров.

Представитель МИД России Мария Захарова между тем подчеркнула, что ЕС поучает другие страны, пока сам игнорирует собственные коррупционные проблемы. Дипломат отметила, что в объединении ежедневно миллионы евро незаконно переправляются в Киев, а затем расхищаются.