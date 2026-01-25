Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 09:06

«Ненавидит человечество»: в России напомнили США о «свободе слова» в ЕС

Дмитриев обвинил экс-еврокомиссара Бретона в ненависти к свободе слова

Тьерри Бретон Тьерри Бретон Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ненавидит свободу слова и человечество, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Так он отреагировал на публикацию Politico, где говорилось, что экс-чиновник якобы не испытывает неприязни к США.

Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество, — написал Дмитриев.

Экс-еврокомиссара называют одним из инициаторов закона ЕС о цифровых услугах, усилившего контроль над интернет-платформами. В декабре 2025 года США ввели визовые ограничения против Бретона и ряда европейских чиновников, которых Вашингтон счел причастными к попыткам ограничить высказывания американцев.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что западные страны побегут к России восстанавливать торговые и экономические отношения после воцарения мира на Украине. По его словам, тогда мировое сообщество увидит всех лицемеров.

Представитель МИД России Мария Захарова между тем подчеркнула, что ЕС поучает другие страны, пока сам игнорирует собственные коррупционные проблемы. Дипломат отметила, что в объединении ежедневно миллионы евро незаконно переправляются в Киев, а затем расхищаются.

США
свобода слова
Евросоюз
Кирилл Дмитриев
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы главные точки скопления трудовых мигрантов в России
Россиян предупредили, почему потеря зубов может грозить смертью
Салат цезарь с курицей: идеальный рецепт за 30 минут дома
В Госдуме предложили частично легализовать использование ИИ в одной сфере
Раскрыто, когда маткапитал в России достигнет 1 млн рублей
Мошенники начали обманывать россиян с помощью «ломанного русского»
Названы топ-5 изобретений студентов в 2025 году
Американец покорил 500-метровый небоскреб без страховки
«Еще полтора года»: Европу обвинили в желании затянуть конфликт на Украине
ВСУ сгребли все советское «железо» под Сумы
Назван создатель самой жестокой и влиятельной ОПГ 90-х на севере России
В Подмосковье несколько человек погибли при пожаре
В России предложили создать доску позора для неплательщиков алиментов в СМИ
Над российским городом закрыли небо
«Крутись как хочешь»: раскрыто, кто способен заставить Киев провести выборы
Капустный пирог-лепешка на сковороде — сытно, дешево и очень быстро!
«Фейк-босс»: в Госдуме предупредили о новой угрозе мошенников
«Ненавидит человечество»: в России напомнили США о «свободе слова» в ЕС
Суд арестовал фигурантку дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске
Необычный салат с креветками за 10 минут: почему все добавляют имбирь
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.