13 декабря 2025 в 16:40

«Столько лицемерия в жизни не видели»: Фицо о Западе и мире на Украине

Премьер Фицо: Запад побежит к России после завершения конфликта на Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Западные страны побегут к России восстанавливать торговые и экономические отношения после воцарения мира на Украине, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги». По его словам, тогда мировое сообщество увидит всех лицемеров.

Не будем наивными, как только закончится конфликт, каждая западная страна будет туда бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите, — объяснил премьер.

Также представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные политики связаны с украинским президентом коррупционными делами и Зеленский их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

При этом бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров предположил, что Зеленский может быть убит после того, как уйдет с должности. Коррупционным скандалом украинский лидер затронул интересы многих влиятельных людей, что ставит под вопрос его личную безопасность, подчеркнул он.

Роберт Фицо
Запад
Украина
Россия
