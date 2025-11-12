Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:47

Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала

Экс-нардеп Килинкаров: после ухода с поста президента Зеленского могут убить

Президент Украины Владимир Зеленский может быть убит после того, как уйдет с должности, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, коррупционным скандалом украинский лидер затронул интересы многих влиятельных людей, что ставит под вопрос его личную безопасность.

Что касается Зеленского, у него нет абсолютно никакого политического будущего. Не уверен, что [после окончания президентского срока] у него есть и физическое будущее. Он затронул интересы многих очень влиятельных людей. Дальше вопрос его безопасности — это уже будет его личная проблема после того, как он покинет пост президента. Шансов переизбраться на второй срок у него нет. Масштаб этого коррупционного скандала на Украине таков, что выйти сухим из воды у него не получится, — высказался Килинкаров.

Он добавил, что разбирательства затрагивают не просто чиновников, а самых близких к Зеленскому людей. По словам экс-депутата Верховной рады, они фактически контролировали ключевые министерства, не имея на то официальных полномочий.

Это ближайшее окружение Зеленского — его друзья, которые не обладали никакими полномочиями и должностями, но при этом фактически были смотрящими за определенными секторами экономики, по крайней мере в сфере энергетики и обороны. Они контролировали финансовые потоки целых министерств. Это запредельная история, которая не может пройти без последствий лично для Зеленского, — резюмировал Килинкаров.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у близких к Зеленскому лиц в ответ на его действия по подрыву их работы. После этого бюро раскрыло крупную коррупционную схему с участием государственной атомной энергетической компании, собрав тысячи часов аудиозаписей и документов, свидетельствующих о деятельности организованной преступной группы.

