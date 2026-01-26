«Артистов видит, как на рентгене»: Светлана Крючкова о работе с Михалковым Светлана Крючкова заявила, что Михалков хорошо понимает артистов во время съемок

Актриса Светлана Крючкова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что режиссер Никита Михалков всегда понимал артистов во время съемок и тонко чувствовал их настроение. По ее словам, к каждому из них у него был индивидуальный подход.

Каждого артиста Михалков видит, как на рентгене, все понимает и поэтому знает, что именно нужно сказать актеру в тот или иной момент работы. И к каждому у него — индивидуальный подход. Он умеет с первой секунды съемок погружать каждого артиста в тело персонажа, и как он это делает — непостижимо, — отметила Крючкова.

Она добавила, что на съемочной площадке у Михалкова всегда тишина и особая атмосфера. По словам актрисы, режиссер всегда старается создать условия, в которых актеров ничто не будет отвлекать от погружения в образы и создания импровизаций — последнее из этого он особенно ценит.

Ранее Михалков заявил, что современное европейское кино — это «хроника убывающего плодородия». По его мнению, оно утратило способность поднимать острые социальные проблемы, а значит, утратило и художественную ценность.