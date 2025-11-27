Михалков назвал европейское кино «хроникой убывающего плодородия»

Современное европейское кино — это «хроника убывающего плодородия», заявил народный артист РСФСР Никита Михалков. По его мнению, оно утратило способность поднимать острые социальные проблемы, а значит, утратило и художественную ценность, передает ТАСС.

Кино есть там, где есть проблемы. Европа, которая называет трусость толерантностью, беспомощность — словом «мультикультурализм», перестала поднимать те проблемы, которые делали ее кино великим. <…> То, что мы видим сейчас, — это хроника убывающего плодородия, — сказал Михалков.

По словам артиста, латиноамериканское кино, напротив, обладает энергией и самобытностью и может значительно способствовать развитию Евразийской киноакадемии. Михалков подчеркнул, что культуры разных стран Латинской Америки представляют «молодую кровь, мощь, темперамент» и заслуживают внимания кинематографистов.

Ранее Михалков поддержал создание площадок для молодых режиссеров. Режиссер отметил, что такие проекты создают здоровую конкуренцию и открывают возможности для творческой реализации.