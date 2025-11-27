День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 19:14

Михалков назвал европейское кино «хроникой убывающего плодородия»

Михалков: современное европейское кино утратило художественную ценность

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Современное европейское кино — это «хроника убывающего плодородия», заявил народный артист РСФСР Никита Михалков. По его мнению, оно утратило способность поднимать острые социальные проблемы, а значит, утратило и художественную ценность, передает ТАСС.

Кино есть там, где есть проблемы. Европа, которая называет трусость толерантностью, беспомощность — словом «мультикультурализм», перестала поднимать те проблемы, которые делали ее кино великим. <…> То, что мы видим сейчас, — это хроника убывающего плодородия, — сказал Михалков.

По словам артиста, латиноамериканское кино, напротив, обладает энергией и самобытностью и может значительно способствовать развитию Евразийской киноакадемии. Михалков подчеркнул, что культуры разных стран Латинской Америки представляют «молодую кровь, мощь, темперамент» и заслуживают внимания кинематографистов.

Ранее Михалков поддержал создание площадок для молодых режиссеров. Режиссер отметил, что такие проекты создают здоровую конкуренцию и открывают возможности для творческой реализации.

Никита Михалков
Европа
кинематограф
Латинская Америка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Пророчество Мессинга, жесткий ответ за Чебоксары: что будет дальше
Считают копейки: кто из уехавших из России артистов остался без работы
Боец ВСУ осужден на пожизненный срок за убийства под Курском
Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло рекордной отметки
Раскрыта судьба россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока пять дней назад
Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать
Подарки коллегам на Новый год: 100+ идей для руководителя и сотрудников
Американец погиб в ящике для пожертвований
Трехлетний малыш лишился пальца, но не пожалел об этом
Столица африканской страны оказалась захвачена военными
Канапе «Селедка на шубе»: привычный вкус в новом формате
В Архангельской области самолет совершил жесткую посадку
«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: врач предупредил об опасном давлении
Чат-бот «отравил» доверчивого пенсионера ядовитыми грибами
Поборовшая рак Бобровникова поддержала Алдонина
«Власть — не клуб по интересам»: Хинштейн взялся за чиновников-уголовников
Идеальная консистенция шпаклевки: как получить нужную густоту за 5 минут
Кремль сообщил об окончании визита Путина в Киргизию
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.