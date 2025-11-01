Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 10:53

«Это прекрасно»: Михалков поддержал проект для молодых режиссеров

Михалков: создание площадок для молодых режиссеров является полезной идеей

Создание любых площадок для молодых режиссеров является полезной идеей, заявил ТАСС народный артист РФ, режиссер Никита Михалков. По его словам, такой проект дает возможности для здоровой конкуренции.

Любая возможность предоставления площадки людям, которые хотят этим заниматься, — это прекрасно, — сказал Михалков.

Ранее мастер коротких стихов Владимир Вишневский заявил, что помощь продюсеров и доступ к сцене являются ключевыми факторами успеха для молодых талантов в современной культуре. Поэт в ходе гала-ужина Российской национальной музыкальной премии «Виктория» отметил, что многие одаренные артисты остаются неизвестными из-за отсутствия поддержки и случайных обстоятельств.

До этого президент музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин констатировал превосходство хитов 80-х и 90-х над современными композициями в плане душевности и качества материала. Комментируя популярность певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой у молодой аудитории, глава премии также выдвинул гипотезу о возможной генетической предрасположенности к музыке прошлых поколений.

