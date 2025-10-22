Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 21:04

«Нужно помогать»: поэт раскрыл, как молодым талантам добиться успеха

Поэт Вишневский назвал помощь продюсеров залогом успеха молодых талантов

Владимир Вишневский Владимир Вишневский Фото: NEWS.ru

Помощь продюсеров и доступ к сцене являются ключевыми факторами успеха для молодых талантов в современной культуре, заявил мастер коротких стихов Владимир Вишневский в комментарии NEWS.ru. Поэт в ходе гала-ужина Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в концертном дворце «Live Арена» отметил, что многие одаренные артисты остаются неизвестными из-за отсутствия поддержки и случайных обстоятельств.

В музыке, в музыкальной культуре очень многое зависит и от продюсеров, и от случая, и от расположения планет. Так что остается только, пользуясь такой оказией, пожелать всем все-таки талантам, как говорили: «Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами», вот чтобы находились нужные люди, которые вводили на широкую арену таланты, давали им сцену, право голоса, эфиры, — сказал поэт.

Ранее президент музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин констатировал превосходство хитов 80-х и 90-х над современными композициями в плане душевности и качества материала. Комментируя популярность певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой у молодой аудитории, глава премии также выдвинул гипотезу о возможной генетической предрасположенности к музыке прошлых поколений.

