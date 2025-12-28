Регулярные поставки Вашингтоном вооружения Киеву привели к серьезному истощению арсеналов США, сообщил журнал Military Watch Magazine. По его информации, это может негативно отразиться на оперативных возможностях американской армии.

Поставки Вооруженным силам Украины привели к серьезному истощению запасов в Соединенных Штатах, — отметили аналитики издания.

Но если прежде американская поддержка составляла десятки миллиардов долларов, то сейчас речь идет лишь о сотнях миллионов, уточнили эксперты. Так, за 10 месяцев 2025 года США направили Украине финансовую помощь в размере около $580 млн (45 млрд рублей). Это намного меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, резюмировали аналитики.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные в последнее время стали чаще бить по территории России дальнобойными ракетами и артиллерией калибром 155 миллиметров образца НАТО. Речь идет в том числе о противотанковых минах AT2 и ракетах Storm Shadow и ATACMS.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что через полгода у Украины может закончиться вооружение. Он объяснил, что Киев получает оружие через Польшу и Румынию, и пока этих складских запасов хватит как минимум до июля 2026 года.