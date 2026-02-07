Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 22:50

Во Франции призвали Макрона замолчать из-за рекордной непопулярности

Филиппо: Макрон стал самым ненавистным главой государства в мире

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо в социальной сети Х обрушился с резкой критикой на президента Эммануэля Макрона. Причиной стал крайне низкий рейтинг одобрения политика — 11%. Филиппо назвал французского лидера самым ненавистным главой государства в мире.

Глава партии «Патриотов» добавил, что этот показатель можно считать доказательством отсутствия легитимности у Макрона. Филиппо заявил, что при таком уровне поддержки президенту не стоит проявлять активность. Единственное, что остается главе государства, по его мнению, — это безмолвно дождаться окончания своего срока, не предпринимая новых шагов.

Раз уж вы не хотите уходить в отставку, дождитесь окончания своего срока и, самое главное, ничего не говорите и не делайте! — подытожил политик.

Ранее стало известно, что читатели британского издания The Telegraph резко раскритиковали требование Франции к Великобритании о взносе в размере 2 млрд фунтов (210 млрд рублей) для участия в европейской программе военной помощи Украине. Они назвали это решение абсурдным и меркантильным, высказавшись в комментариях под публикацией.

Позже военный эксперт Юрий Кнутов заявил о способности Парижа и Лондона заместить Вашингтон в вопросе предоставления ВСУ разведданных. По его мнению, этому может способствовать использование британской спутниковой системы OneWeb вместо американской Starlink. Тем не менее он указал, что такой переход потребует определенного времени и дополнительных финансовых затрат.

Флориан Филиппо
Эммануэль Макрон
популярность
рейтинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурист Малинин сенсационно уступил в короткой программе на ОИ
Bloomberg предположило, зачем Россия обратилась к Индии
Таро, астрология или измены: какова настоящая причина развода Джигана
Малахова растрогала до слез история солистки группы «Город 312»
Шведская лыжница потеряла серебряную медаль Олимпиады
Губернатор российского региона попал под ракетный обстрел
Зафиксирован первый летальный случай от смертельного вируса в Бангладеш
При поножовщине в уфимском общежитии пострадали студенты из Индии
Германию назвали опасно зависимой от американского СПГ
Во Франции призвали Макрона замолчать из-за рекордной непопулярности
«Авантюрная линия»: власти ЕС готовят население к конфликту с Россией
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS
Силы ПВО оставили без «крыльев» 10 украинских беспилотников
Mercedes с водителем и пассажиром рухнул с моста в Москве
Допинг Валиевой, гибель саночника, золото пополам: скандалы зимних Олимпиад
Во Франции провалился амбициозный проект по производству еды из насекомых
Мать Гуменника обнадежила фанатов на фоне проблем с его короткой программой
Билан рассказал, как относится к ИИ в своем творчестве
«Не хочу рисковать»: Билан объяснил, почему приехал на шоу с охраной
Небольшая зарплата, рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.