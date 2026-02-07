Лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо в социальной сети Х обрушился с резкой критикой на президента Эммануэля Макрона. Причиной стал крайне низкий рейтинг одобрения политика — 11%. Филиппо назвал французского лидера самым ненавистным главой государства в мире.

Глава партии «Патриотов» добавил, что этот показатель можно считать доказательством отсутствия легитимности у Макрона. Филиппо заявил, что при таком уровне поддержки президенту не стоит проявлять активность. Единственное, что остается главе государства, по его мнению, — это безмолвно дождаться окончания своего срока, не предпринимая новых шагов.

Раз уж вы не хотите уходить в отставку, дождитесь окончания своего срока и, самое главное, ничего не говорите и не делайте! — подытожил политик.

Ранее стало известно, что читатели британского издания The Telegraph резко раскритиковали требование Франции к Великобритании о взносе в размере 2 млрд фунтов (210 млрд рублей) для участия в европейской программе военной помощи Украине. Они назвали это решение абсурдным и меркантильным, высказавшись в комментариях под публикацией.

Позже военный эксперт Юрий Кнутов заявил о способности Парижа и Лондона заместить Вашингтон в вопросе предоставления ВСУ разведданных. По его мнению, этому может способствовать использование британской спутниковой системы OneWeb вместо американской Starlink. Тем не менее он указал, что такой переход потребует определенного времени и дополнительных финансовых затрат.