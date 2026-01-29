Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:16

Названы страны, которые смогут заменить США в передаче разведданных ВСУ

Военэксперт Кнутов: Франция и Британия заменят США в передаче разведданных ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Франция и Великобритания способны заменить США в поставках разведывательных данных для Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Тем не менее, по его словам, это потребует времени и дополнительных расходов.

Что касается замены разведданных, вероятнее всего, Франция может увеличить поставки [Украине] — это первый момент. Великобритания также имеет разведывательные спутники, которые могли бы давать информацию. Даже Израиль имеет спутники. Но здесь вопрос в другом: какие из них ориентированы на Украину? Израильские, конечно, направлены на Ближний Восток. Поэтому для Тель-Авива это будет достаточно трудоемко. Нужно менять орбиту, а это требует топлива и затрат. Вряд ли он на это пойдет, — поделился Кнутов.

Он указал на существование британской системы управления OneWeb, которая может заменить американские спутники Starlink. По словам Кнутова, она менее удобна и предназначена только для батальонов и бригад. Военный эксперт пояснил, что рота, взвод и тем более отделение не оснащены такими терминалами.

Франция, конечно, может произвести запуск дополнительных спутников и таким образом закрыть проблему обеспечения Киева разведданными. Плюс к этому самолеты дальнего радиолокационного обеспечения постоянно летают вдоль Украины и над Черным морем, собирая информацию. Это где-то максимум 300 км от границы. В любом случае, это все равно сведения, которые ВСУ могут применять в своих интересах. Я считаю, что на это может уйти порядка трех месяцев — не менее, во всяком случае. Но в принципе это возможно, — добавил Кнутов.

Он заключил, что в воздушном пространстве, прилегающем к Украине, находятся не только американские, но и европейские самолеты. По словам военэксперта, эти воздушные суда не пересекают украинскую границу, однако постоянно ведут дежурство.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы европейские страны могут значительно уменьшить зависимость Вооруженных сил Украины от американской разведки. Это решение обсуждается на фоне изменения американской политики в сфере военной и разведывательной помощи Киеву.

Украина
Европа
США
разведданные
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
