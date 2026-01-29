Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 11:42

Европа взяла курс на самостоятельное обеспечение ВСУ разведданными

FT: Европа намерена сократить зависимость ВСУ от разведки США

Европейские страны в течение нескольких месяцев могут существенно снизить зависимость Вооруженных сил Украины от американской разведки, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. Решение обсуждается на фоне изменения политики США в отношении военной и разведывательной поддержки Киева.

Один из официальных представителей ЕС заявил, что участники саммита лидеров объединения поддержали курс на «систематическое сокращение зависимости от США в среднесрочной и долгосрочной перспективе». Собеседники издания отметили, что после временной приостановки президентом США Дональдом Трампом поставок оружия и обмена разведданными союзники Украины предоставили собственные ресурсы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники «коалиции желающих» планируют создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек после завершения кризиса в стране. По его словам, такая армия необходима Киеву в будущем для безопасности.

