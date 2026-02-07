Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026

Билан рассказал, как относится к ИИ в своем творчестве

Дима Билан признался, что намерен продолжать использовать ИИ в творчестве

Певец Дима Билан продолжит экспериментировать с искусственным интеллектом в творчестве, несмотря на споры вокруг этой технологии, передает корреспондент NEWS.ru с мероприятия Big Love Show 2026. По мнению певца, который ранее записал песню «Границы» с ИИ-певицей Снегурочкой, это лишь инструмент, который стал доступен широкой публике, и от него уже никуда не деться.

Конечно, [буду и дальше использовать ИИ]. Обязательно. Сто процентов. Это интересная область. На самом деле я не понимаю, почему люди все так вдруг всполошились. <...> Я, конечно, понимаю, как музыкант, как человек ремесла, который пишет музыку сам. Но мы давно существуем в этих программах, — сказал Билан.

Певец считает, что страх перед ИИ вызван тем, что эта технология стала доступной каждому, тогда как раньше принадлежала только крупным корпорациям. Он уверен, что со временем появятся четкие правила использования ИИ, а человеческое творчество никуда не денется.

Я думаю, что со временем это все устаканится, и человеческое — оно останется человеческим, и обязательно появится какая-то маркировка. <...> Искусственный интеллект может дать именно какой-то новый угол зрения. Это все равно все делает человек в конечном итоге, — подытожил Билан.

Ранее поэтесса Лариса Рубальская оказалась недовольна качеством поэзии, созданной нейросетью. Она привела в пример попытку сгенерировать корпоративный гимн с помощью ИИ, который получился нерифмованным и нелогичным. В итоге Рубальская отказалась от его дальнейшего использования в творческом процессе.
