05 февраля 2026 в 18:34

Лариса Рубальская рассказала об опыте работы с искусственным интеллектом

Ларисе Рубальской не понравилось работать с искусственным интеллектом

Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нейросеть создает поэзию очень низкого качества, заявила поэтесса и автор песен Лариса Рубальская на конференции в ресторане Savoy, ее слова передает корреспондент NEWS.ru. Лариса Алексеевна рассказала, что пыталась создать песню вместе с ИИ, но поняла, что лучше все сделать самой.

Мне заказали песню, гимн для одной корпорации. Я хотела попробовать потрудиться над этим с искусственным интеллектом. То, что он мне выдал — это поэзия очень низкого качества. Все было не в рифму и невпопад, поэтому я перестала рассчитывать на нейросети. Обойдусь без них, — сообщила Рубальская.

При этом поэтесса отметила, что ей нравятся треки на ее слова, переделанные и исполненные ИИ. Она сказала, что считает эти произведения оригинальными.

Мне каждую неделю на одной видео-платформе приходят подборки: песни Ларисы Рубальской, музыка ИИ, поет ИИ. Из 10 песен, может, не нравится только одна. Все остальные треки, сделанные нейросетью, классно звучат, у них созвучие хорошее, — добавила Рубальская.

Ранее Рубальская в своем Telegram-канале заявила, что культовый итальянский певец Адриано Челентано проявил интерес к ее творчеству, и сопроводила эту новость архивной фотографией. По ее словам, 87-летний музыкант может исполнить песню на русском языке.

Лариса Рубальская
композиторы
искусственный интеллект
песни
