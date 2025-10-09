Челентано может запеть на русском языке

Известная поэтесса Лариса Рубальская в своем Telegram-канале заявила, что культовый итальянский певец Адриано Челентано проявил интерес к ее творчеству, и сопроводила эту новость архивной фотографией. По ее словам, 87-летний музыкант может исполнить песню на русском языке.

Челентано хочет петь песни на мои стихи. Ну что ж, пусть поет, — отметила поэтесса.

Многие поклонники Рубальской восторженно отнеслись к такому заявлению. Однако нашлись и те, кто выразил сомнение, напомнив о возрасте Челентано и о том, что он давно не выступает даже в Италии. Поэтесса написала много хитов для таких российских звезд как Алсу, Филипп Киркоров и Михаил Боярский.

Ранее Рубальская призналась, что без раздражения относится к русскому рэпу. Она отметила, что среди представителей этого музыкального направления есть талантливые поэты, а исполнение речитативом, по мнению поэтессы, несет «бешеную энергетику».

До этого стало известно, что итальянский композитор Чельсо Валли, известный как автор хитов Челентано, ушел из жизни в возрасте 75 лет. Музыкант умер в своем родном городе Болонья 27 июля. Его музыка звучала в кино, включая «Крестный отец 3» Фрэнсиса Форда Копполы и криминальную драму «Кровные узы».