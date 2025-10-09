Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 13:35

Челентано может запеть на русском языке

Адриано Челентано решил записать песню Ларисы Рубальской на русском языке

Адриано Челентано Адриано Челентано Фото: imago stock&people/Global Look Press

Известная поэтесса Лариса Рубальская в своем Telegram-канале заявила, что культовый итальянский певец Адриано Челентано проявил интерес к ее творчеству, и сопроводила эту новость архивной фотографией. По ее словам, 87-летний музыкант может исполнить песню на русском языке.

Челентано хочет петь песни на мои стихи. Ну что ж, пусть поет, — отметила поэтесса.

Многие поклонники Рубальской восторженно отнеслись к такому заявлению. Однако нашлись и те, кто выразил сомнение, напомнив о возрасте Челентано и о том, что он давно не выступает даже в Италии. Поэтесса написала много хитов для таких российских звезд как Алсу, Филипп Киркоров и Михаил Боярский.

Ранее Рубальская призналась, что без раздражения относится к русскому рэпу. Она отметила, что среди представителей этого музыкального направления есть талантливые поэты, а исполнение речитативом, по мнению поэтессы, несет «бешеную энергетику».

До этого стало известно, что итальянский композитор Чельсо Валли, известный как автор хитов Челентано, ушел из жизни в возрасте 75 лет. Музыкант умер в своем родном городе Болонья 27 июля. Его музыка звучала в кино, включая «Крестный отец 3» Фрэнсиса Форда Копполы и криминальную драму «Кровные узы».

музыканты
стихи
песни
заявления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Глава «Газпрома» заявил о появлении в России нового газового хребта
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Киев второй раз за день ударил по Ростовской области
Челентано может запеть на русском языке
Стала известна неожиданная деталь из жизни Оззи Осборна и Мэттью Перри
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.