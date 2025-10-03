«Интересная личность»: поклонники почтили память Есенина у могилы поэта

Поклонники поэта Сергея Есенина почтили память писателя у его могилы в 130-ю годовщину со дня рождения деятеля искусств, передает корреспондент NEWS.ru. Есенин обладал уникальным даром точно выражать словами мысли и чувства современного человека, заявил поклонник творчества поэта Сергей Шаставков.

Есенин для меня любимый поэт, прежде всего, потому что, знаете, для меня он как будто слова с языка снимал, поэтому иногда как вижу что-то и понимаю, что это про людей, это про нас, это про жизнь, про природу. <...> Ну, и вот у Есенина настолько все хорошо, что вот очень подкупает. Я считаю, что Есенин — это прежде всего стихи, это прежде всего творчество, это прежде всего интересная личность, — сказал собеседник.

Ранее литературовед Наталья Шубникова-Гусева сообщила, что в настоящее время остаются недоступными 37 произведений и 115 писем Сергея Есенина. По словам специалиста, недавно была обнародована рукопись с семью прежде неизвестными стихотворениями автора, обнаруженная в тетради, принадлежавшей его другу Григорию Панфилову.