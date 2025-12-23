Новый год-2026
23 декабря 2025 в 13:24

Новый образ Загитовой вызвал волну возмущений среди поклонников

Загитову осудили за кардинальную смену стиля

Алина Загитова Алина Загитова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Поклонники олимпийской чемпионки Алины Загитовой осудили ее новый образ в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что спортсменка пробует себя в качестве модели и снимается для брендов.

Однако новое амплуа не понравилось поклонникам спортсменки в Сети — некоторые сочли его пошлым и вульгарным. Кроме того, подписчики Загитовой приводят ей в пример Евгению Медведеву, которая сохранила привычный образ.

Падение вниз. И как хороша Женя Медведева, — написали поклонники в соцсетях.

Ранее Загитова не отказалась от надежды стать певицей даже после критики в соцсетях. В эфире кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой она рассказала, что долго искала свой стиль. Спортсменка сообщила, что уже записала три песни. Также фигуристка уточнила, что ждет удачного момента для выпуска треков.

До этого Загитова заявила, что ее главным критиком является ее бабушка. По словам спортсменки, та «сканирует» ее при каждой встрече. Но видятся они не часто, как раз по причине довольно натянутых взаимоотношений.

Также сообщалось, что известный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон во время одного из эфиров раскритиковал Загитову. В частности, он сравнил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию с «чудовищем».

