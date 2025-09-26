Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:53

Загитова не отказалась от музыкальных амбиций даже после критики

Фигуристка Загитова сообщила на шоу Утяшевой, что мечтает стать певицей

Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова не отказалась от надежды стать певицей даже после критики в соцсетях. В эфире кулинарного шоу на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой она рассказал, что долго искала свой стиль.

Спортсменка сообщила Утяшевой, что уже записала три песни. Сейчас она ждет удачного момента для того, чтобы их выпустить.

Предыдущая попытка Загитовой стать певицей кончилась критикой в соцсетях. Спортсменка выступила вместе с поп-исполнительницей Zivert на фестивале в Москве в 2023 году. Некоторые зрители крайне невысоко оценили вокальные данные спортсменки, назвали «еще одной Бузовой» на российской сцене и припомнили проблемы с дикцией из-за ношения брекетов.

Ранее фигуристка Алина Загитова заявила, что ее главным критиком является ее бабушка. По словам спортсменки, та «сканирует» ее при каждой встрече. Но видятся они не часто, как раз по причине довольно натянутых взаимоотношений.

