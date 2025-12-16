Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры

Порядка 70 млн рублей поступили на счет певицы Ларисы Долиной после сделки по продаже ее квартиры в Хамовниках, следует из материалов дела, оглашенных в ходе заседания в Верховном суде России. Как зачитал судья, это значит, что артистка действительно получила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению, передает корреспондент NEWS.ru.
Если мы обратимся к материалам дела, то видно, что порядка 70 млн поступили на счет Ларисы Александровны. И они там пролежали какое-то время. То есть получается, что деньги она получила и определенные действия по распоряжению этими суммами она совершила, — зачитал судья.
В свою очередь защита Долиной оспорила утверждение о ее осознанном распоряжении деньгами, поступившими от продажи квартиры. Адвокат настаивает, что певица действовала «под действием заблуждений».
Ранее Верховный суд России направил дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. По мнению суда, нужно уточнить и дать оценку определенным обстоятельствам, касающимся этого вопроса.