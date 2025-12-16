Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры На счет Долиной после сделки по продаже квартиры поступило порядка 70 млн рублей

Порядка 70 млн рублей поступили на счет певицы Ларисы Долиной после сделки по продаже ее квартиры в Хамовниках, следует из материалов дела, оглашенных в ходе заседания в Верховном суде России. Как зачитал судья, это значит, что артистка действительно получила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению, передает корреспондент NEWS.ru.

Если мы обратимся к материалам дела, то видно, что порядка 70 млн поступили на счет Ларисы Александровны. И они там пролежали какое-то время. То есть получается, что деньги она получила и определенные действия по распоряжению этими суммами она совершила, — зачитал судья.

В свою очередь защита Долиной оспорила утверждение о ее осознанном распоряжении деньгами, поступившими от продажи квартиры. Адвокат настаивает, что певица действовала «под действием заблуждений».

Ранее Верховный суд России направил дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. По мнению суда, нужно уточнить и дать оценку определенным обстоятельствам, касающимся этого вопроса.