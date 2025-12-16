В Кремле высказались о результатах переговоров США, ЕС и Украины Песков: Москве не известны итоги консультаций США, ЕС и Украины

Москва до сих пор не получила сигналов о результатах мирных переговоров между США, Украиной и Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «Известиям». По его словам, в Кремле хотят ознакомиться с итогами этого диалога.

Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев, — сказал Песков.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что надежды украинского руководства на получение от Соединенных Штатов гарантий безопасности, сравнимых с пятой статьей устава НАТО, абсолютно нереалистичны. По его информации, в окружении президента Владимира Зеленского высказывают готовность отказаться от планов вступления в Альянс в обмен на подобные обязательства от США и европейских стран.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал существенные территориальные утраты Украины. Он также сообщил, что Вашингтон вместе с Евросоюзом активно занимается детальной проработкой вопросов украинских гарантий безопасности.