Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше

Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше

Подросток устроил поножовщину в элитной школе в Одинцово, юристы нашли грубую судебную ошибку в деле певицы Ларисы Долиной, источники сообщили, что Евросоюз может встать на сторону России по примеру США, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кровавая резня в одинцовской школе

Утром 16 декабря 15-летний ученик девятого класса совершил вооруженное нападение на элитную Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области. Школьник, наполовину скрывший свое лицо, устроил поножовщину, в результате которой погиб 10-летний ребенок. Еще три человека были ранены.

Сообщение о ЧП в Успенской СОШ поступило в полицию около девяти часов утра. По предварительным данным, юноша пришел в учебное заведение и принес с собой балаклаву, нож и перцовый баллончик. Прежде чем напасть на учеников, он отправился в туалет, где собрал предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство.

Предполагается, что ученик хотел заложить бомбу в одном из кабинетов. Из-за этого после эвакуации людей здание проверяли на наличие взрывчатки. Кроме того, в тайнике у подростка нашли пистолет и каску с экстремистскими лозунгами. По информации оперативных служб, молодой человек был приверженцем деструктивного молодежного течения. Эксперты не исключают, что именно с этим связаны мотивы нападения.

По данным источников, девятиклассник готовился к преступлению на протяжении нескольких дней. За это время он написал манифест под названием «Мой гнев» на 11 страницах, который разослал своим одноклассникам. В тексте он выражал глубокую ненависть к обществу, делил людей по национальному и религиозному признакам. По словам тех, кто был знаком с подростком, они поначалу не поняли серьезности его намерений и в ответных сообщениях обзывали его.

Автомобиль Следственного комитета РФ около школы «Успенская СОШ» в поселке Горки-2 под Одинцово Московской области, где произошло нападение школьника на учеников и охранника Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, юноша сначала ударил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик, после чего ранил мальчика, который впоследствии скончался. Свое нападение ученик снимал на видео, а затем выложил ролик в чат класса.

Кроме того, юноша успел взять в заложники как минимум одного ученика и закрылся в кабинете, после чего с ним начались переговоры при участии профессиональных психологов. К тому времени из здания школы эвакуировали всех детей. Около 10:30 мск появилась информация, что правоохранительные органы успешно обезвредили вооруженного подростка и усадили его в служебную машину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Пострадавших учеников госпитализировали в Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что подросток в ходе допроса признал вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Если вину школьника докажут в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Что за ошибку обнаружили юристы в деле Долиной?

Международная ассоциация юристов и консультантов вмешалась в дело Долиной о продаже квартиры. Эксперты пришли к заключению, что суды допустили грубую процессуальную ошибку и не списали деньги с артистки.

«Решения по делу вызвали большой общественный резонанс в связи с тем, что суды постановили вернуть квартиру продавцу, признав продажу совершенной под влиянием заблуждения или обмана, однако не обязали Долину вернуть деньги покупателю», — сказано в сообщении.

По мнению правозащитников, нижестоящие инстанции нарушили фундаментальный принцип реституции.

Покупательница недвижимости Полина Лурье заявила, что поведение исполнительницы в момент продажи квартиры говорило о том, что артистка отдает отчет своим действиям. Сама Долина не пришла в Верховный суд, где рассматривается жалоба Лурье. Интересы певицы представляла ее адвокат Мария Пухова. Артистка не присутствовала ни на заседаниях суда первой инстанции, ни при рассмотрении дела в апелляции и кассации.

Покупательница квартиры Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко после рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во встречном иске Лурье потребовала принудительно выселить исполнительницу из жилья. Она обратила внимание, что сделка была закрыта, а сама артистка получила деньги в полном объеме. Кроме того, право собственности на квартиру было переоформлено на законных основаниях. Как следует из материалов дела, Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на 10 дней вперед.

«Между Долиной Л. А. и Лурье П. А. было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024 года», — говорится в документах.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что между предварительным договором и основным прошло большое количество времени. По ее мнению, это говорит о том, что певица не просто ждала, а размышляла над продажей квартиры.

ЕС может встать на сторону России по примеру США?

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Евросоюз может сменить позицию в отношении России и конфликта на Украине по примеру США. Он считает, что это поможет завершить противостояние по так называемому вьетнамскому сценарию.

Макгрегор отметил, что «русские будут наступать обдуманно», ожидая изменений в Европе, подобных тем, которые уже произошли в США. По словам эксперта, Вашингтон не хочет вооруженного противостояния с Москвой.

«Европейцы, я думаю, тоже собираются внести у себя эти изменения, и эти изменения помогут окончательно положить конец этому беспорядку», — указал Макгрегор.

В результате, по его мнению, украинский конфликт завершится так же, как война во Вьетнаме в 1970-е годы.

«Во Вьетнаме все развалилось. В США просто перестали говорить об этом, и тема исчезла. <…> Думаю, то же самое произойдет и с Украиной. Все просто развалится», — резюмировал бывший советник главы Пентагона.

Ряд военных аналитиков уверены, что Украине наступит полный и безоговорочный конец, если ЕС, по примеру США, встанет на сторону России.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц Фото: Florian Gaertner/www.imago-images.de/Global Look Press

Читайте также:

Купянск под контролем РФ, крах Зеленского: новости СВО к вечеру 16 декабря

Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали

Надвигаются «тропические» ледяные ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю

No lives matter: какие убеждения подтолкнули подростка к убийству в школе

5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания