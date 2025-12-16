Раскрыты детали задержания устроившего поножовщину в школе в Одинцово Для задержания устроившего в Одинцово поножовщину подростка привлекли психологов

Для задержания подростка, напавшего с ножом на школу поселка Горки-2 в Одинцово, привлекали профессиональных психологов, сообщает Telegram-канал «112». После того как нападавший ранил охранника и учинил расправу над четвероклассником, он заперся в одном из классов.

На место происшествия прибыл спецназ. Профессиональные психологи помогали вести переговоры. В результате ученика убедили сложить оружие и сдаться.

Во вторник, 16 декабря, в поселке Горки-2 девятиклассник вошел в здание школы в балаклаве. Некоторое время подросток ходил по коридорам, заглядывая в классы. Молодой человек искал учительницу, которую планировал убить.

Ранее стало известно, что совершивший нападение ученик готовился к преступлению на протяжении нескольких дней. За это время он написал манифест под названием «Мой гнев» и разослал документ на 11 страниц своим одноклассникам. В тексте юноша выражал глубокую ненависть к обществу, делил людей по национальному и религиозному признакам.

Позже одна из учениц школы, где произошла трагедия, сообщила, что нападавший часто оскорблял детей по национальному признаку. Кроме того, школьник регулярно ругался с педагогами, а недавно устроил погром в электричке МЦД-1, уточнила девочка.