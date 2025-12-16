Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:30

Раскрыты детали задержания устроившего поножовщину в школе в Одинцово

Для задержания устроившего в Одинцово поножовщину подростка привлекли психологов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для задержания подростка, напавшего с ножом на школу поселка Горки-2 в Одинцово, привлекали профессиональных психологов, сообщает Telegram-канал «112». После того как нападавший ранил охранника и учинил расправу над четвероклассником, он заперся в одном из классов.

На место происшествия прибыл спецназ. Профессиональные психологи помогали вести переговоры. В результате ученика убедили сложить оружие и сдаться.

Во вторник, 16 декабря, в поселке Горки-2 девятиклассник вошел в здание школы в балаклаве. Некоторое время подросток ходил по коридорам, заглядывая в классы. Молодой человек искал учительницу, которую планировал убить.

Ранее стало известно, что совершивший нападение ученик готовился к преступлению на протяжении нескольких дней. За это время он написал манифест под названием «Мой гнев» и разослал документ на 11 страниц своим одноклассникам. В тексте юноша выражал глубокую ненависть к обществу, делил людей по национальному и религиозному признакам.

Позже одна из учениц школы, где произошла трагедия, сообщила, что нападавший часто оскорблял детей по национальному признаку. Кроме того, школьник регулярно ругался с педагогами, а недавно устроил погром в электричке МЦД-1, уточнила девочка.

поножовщина
нападения
подростки
дети
Московская область
Одинцово
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Драка будет сильнейшая»: экс-нардеп о причинах возможных конфликтов в Раде
Детскую областную больницу закрыли на карантин в одном городе
«Идиоты»: Шарий возмутился из-за аплодисментов Зеленскому в Нидерландах
Раскрыта новая подробность о квартире Долиной
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по спору Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Адвокат Долиной предъявила суду одно требование
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.