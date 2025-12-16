Убийца из Успенской школы написал манифест перед нападением Убийца из Успенской школы готовился к нападению и написал манифест

Ученик, совершивший нападение в Успенской школе, готовился к нему на протяжении нескольких дней, за это время он написал манифест под названием «Мой гнев», пишет Telegram-канал Mash. Он разослал документ на 11 страниц своим одноклассникам.

В тексте автор выражал глубокую ненависть к обществу, делил людей по национальному и религиозному признакам. По словам тех, кто был знаком с подростком, они поначалу не поняли серьезности его намерений и в ответных сообщениях обзывали его.

На видеозаписях с камер наблюдения видно, что Тимофей сначала переоделся в школьном туалете, а затем в течение восьми минут свободно передвигался по коридорам, вступая в разговоры с учителями. Он заходил в учебные кабинеты, общался с учениками и преподавателями, пытаясь найти конкретную учительницу.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров говорил, что на подростка, совершившего нападение в Успенской школе подмосковного Одинцово, могло оказать влияние вербовщики деструктивной группы. По его мнению, действия ученика попадают под признаки экстремизма или терроризма, а сам инцидент можно классифицировать как скулшутинг с применением холодного оружия.