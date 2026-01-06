В Дании предупредили о «конце всего» в случае нападения на Гренландию

В случае нападения США на Гренландию, НАТО придет конец, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. У нее также есть сомнения, что американский президент Дональд Трамп откажется от своего намерения захватить Гренландию, поскольку он проявляет крайнюю решимость в этом вопросе, передает Danmarks radio. Премьер подчеркнула, что в ходе беседы с Трампом она изложила датскую позицию: ни одна из трех сторон — Дания, Гренландия или Фарерские острова — не должна претендовать на земли друг друга.

Если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО, все закончится, — отметила Фредериксен.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, что Трамп рассматривает Гренландию как потенциальную угрозу для национальной безопасности и стратегического доминирования Америки в Западном полушарии. По его словам, хотя США могут стремиться к контролю над островом, они не будут прибегать к методам, аналогичным тем, что использовались в Венесуэле.

До этого заместитель главы администрации США Стивен Миллер выразил сомнение в законности контроля Дании над Гренландией. По его мнению, Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.