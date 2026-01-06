Россиянам ответили, что делать с новогодней елкой на даче после праздников Депутат Чаплин: после праздников живую ель можно использовать как удобрение

После окончания новогодних праздников живую ель можно использовать в качестве удобрения на даче, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он пояснил, что для этого подойдет ствол дерева, который сначала нужно распилить на части.

Самым простым и полезным способом является переработка ели или сосны в полезные для сада материалы. Ветки можно аккуратно обрезать и использовать для укрытия многолетних растений. Они создадут хорошую защиту от морозов, а весной станут основой для мульчирования грядок, что поможет сохранить влагу в почве и помешает росту сорняков. Ствол дерева тоже не должен пропадать. Его можно распилить на части и отправить в компостную кучу, где он со временем превратится в ценное органическое удобрение. Либо, после тщательной просушки, использовать в качестве дров для баньки или камина на даче. Главное — соблюдать правила пожарной безопасности, ― объяснил Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что просто выбросить елку на свалку — это нерационально и вредно для окружающей среды, гораздо разумнее дать дереву вторую жизнь на своей земле. Собеседник также обратил внимание на важность правильной подготовки дерева.

Перед любым использованием необходимо тщательно очистить ствол и ветки от всех остатков новогоднего декора — мишуры, дождика, искусственного снега. Эти материалы не разлагаются в природе и могут нанести ущерб почве, — подытожил Чаплин.

