Незабудка: история цветка и 3 сорта, которые любят российские садоводы

Незабудка — один из самых нежных весенних цветов. Её маленькие голубые цветки появляются ранней весной и создают на клумбах лёгкое голубое «облако». Несмотря на скромный размер, этот цветок очень любят садоводы за неприхотливость, холодостойкость и способность быстро разрастаться.

С названием незабудки связана красивая легенда. По одному преданию, когда Бог раздавал растениям названия, маленький голубой цветок тихо попросил: «Не забудь меня». Бог услышал просьбу и дал ему имя незабудка.

Есть и другая история. Молодой юноша собирал эти цветы для своей возлюбленной у берега реки. Он поскользнулся и упал в воду, а перед тем как исчезнуть в потоке, успел бросить девушке букет и крикнуть: «Не забудь меня!» С тех пор цветок стал символом памяти и верности.

В садоводстве незабудки ценят за хорошую зимостойкость. Большинство садовых видов спокойно переносит морозы до −30 °C, поэтому хорошо растёт в средней полосе и даже в более холодных регионах. На одном месте растение обычно живёт 3–4 года, после чего его обновляют самосевом.

Blue Ball — популярный сорт с ярко-голубыми цветками и компактными кустиками. Хорошо переносит весенние заморозки и подходит для бордюров.

Indigo Compacta — сорт с насыщенным синим цветом. Он отличается устойчивостью к холодам и формирует аккуратные плотные куртины.

Victoria Blue — раннецветущая незабудка с густыми голубыми соцветиями. Сорт выносливый и быстро разрастается.

